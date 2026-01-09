Las imprudentes maniobras de un motociclista en plena Avenida de Circunvalación

Las peligrosas maniobras de un motociclista sanjuanino en plena Avenida de Circunvalación.

Un hecho de extrema gravedad se registró durante la jornada de este jueves en plena Avenida de Circunvalación. Sucedió cuando un sanjuanino decidió tomar su moto y practicar peligrosas maniobras sobre ella, poniendo en riesgo no sólo su vida sino la de quienes transitaban por el lugar.

Las imágenes, captadas por otro motociclista, fueron compartidas por el propio protagonista de la situación y se viralizaron en las redes.

“Lindo día para sacar la maleducada”, es uno de los textos que se lee en el posteo acompañado por dos fotografías, en las que se puede observar el pavimento mojado, lo que transforma la situación en un hecho aún más peligroso.

image

En una de ellas, se ve al motociclista circulando completamente recostado sobre el vehículo, con las piernas extendidas y la cabeza prácticamente sobre el manubrio.

En la segunda, se lo puede observar sentado de costado, con las piernas cruzadas y manejando con una sola mano.

image

Las imágenes no tardaron en recorrer las redes y generar comentarios de distintas características.