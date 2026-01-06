Hidráulica activó un baipás de emergencia para solucionar la falta de agua en Albardón, tras la rotura del canal

Un severo daño estructural en el Canal General Albardón obligó al Departamento de Hidráulica a desplegar un operativo de remediación. Mientras se ejecuta un baipás avanzan con las obras de reconstrucción definitiva.

Un severo daño estructural en el Canal General Albardón obligó al Departamento de Hidráulica a desplegar un operativo de remediación. Mientras se ejecuta un baipás provisorio para garantizar el suministro de agua, avanzan en paralelo las obras de reconstrucción definitiva de este estratégico sistema hídrico.

Según explicaron del el organismo, el primer día de 2026 comenzó el contratiempo crítico para el sistema de riego y abastecimiento de agua de Albardón. En la madrugada del 1º de enero, la creciente del río Ávila arrastró material que provocó la rotura de un tramo del Canal General Albardón, una infraestructura clave tanto para la producción agrícola como para el suministro de agua potable.

image

El incidente afectó el talud que sostiene el canal, lo que derivó en el colapso de la estructura de hormigón armado en un sector del cauce. Ante la magnitud del daño, el organismo provincial activó de inmediato un plan de contingencia para restituir el servicio en el menor tiempo posible.

Como primera medida, se avanza en la ejecución de un baipás provisorio. La solución contempla la construcción de un terraplén revestido con geomembrana, que permitirá restablecer en el corto plazo el suministro de agua a los usuarios del canal, tanto para riego como para el consumo humano.

image

En paralelo, los equipos técnicos trabajan en la reconstrucción definitiva del tramo afectado, que comprende aproximadamente 35 metros lineales de canal. La obra se complementará con una defensa hidráulica de mayor envergadura: un terraplén de 120 metros, revestido en una de sus caras con colchonetas de material pétreo, destinado a reforzar la protección y estabilidad de la infraestructura frente a futuras crecidas.

image

Cabe destacar que, el Canal General Albardón riega unas 4.000 hectáreas productivas, principalmente destinadas al cultivo de vid, frutales y hortalizas, y aporta un caudal de 120 litros por segundo a la planta potabilizadora de Obras Sanitarias. Desde Hidráulica confirmaron que el servicio será restituido de manera provisoria a la brevedad mediante el baipás, mientras continúan los trabajos de la solución definitiva.