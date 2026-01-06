martes 6 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Obra de urgencia

Hidráulica activó un baipás de emergencia para solucionar la falta de agua en Albardón, tras la rotura del canal

La creciente del río Ávila dañó un tramo clave del cauce el 1º de enero. Trabajan para restituir el agua de riego y el abastecimiento a la planta potabilizadora de Albardón.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un severo daño estructural en el Canal General Albardón obligó al Departamento de Hidráulica a desplegar un operativo de remediación. Mientras se ejecuta un baipás avanzan con las obras de reconstrucción definitiva.

Un severo daño estructural en el Canal General Albardón obligó al Departamento de Hidráulica a desplegar un operativo de remediación. Mientras se ejecuta un baipás avanzan con las obras de reconstrucción definitiva.

Un severo daño estructural en el Canal General Albardón obligó al Departamento de Hidráulica a desplegar un operativo de remediación. Mientras se ejecuta un baipás provisorio para garantizar el suministro de agua, avanzan en paralelo las obras de reconstrucción definitiva de este estratégico sistema hídrico.

Lee además
sin agua desde antes de navidad: crece el malestar vecinal en campo afuera
Situación crítica

Sin agua desde antes de Navidad: crece el malestar vecinal en Campo Afuera
Por las lluvias registradas anoche, el agua puede presentar turbiedad en zonas de Rivadavia y Chimbas, advirtieron desde OSSE. Imagen ilustrativa.
Servicios

Dos departamentos del Gran San Juan, con problemas en el suministro de agua debido a las lluvias

Según explicaron del el organismo, el primer día de 2026 comenzó el contratiempo crítico para el sistema de riego y abastecimiento de agua de Albardón. En la madrugada del 1º de enero, la creciente del río Ávila arrastró material que provocó la rotura de un tramo del Canal General Albardón, una infraestructura clave tanto para la producción agrícola como para el suministro de agua potable.

image

El incidente afectó el talud que sostiene el canal, lo que derivó en el colapso de la estructura de hormigón armado en un sector del cauce. Ante la magnitud del daño, el organismo provincial activó de inmediato un plan de contingencia para restituir el servicio en el menor tiempo posible.

Como primera medida, se avanza en la ejecución de un baipás provisorio. La solución contempla la construcción de un terraplén revestido con geomembrana, que permitirá restablecer en el corto plazo el suministro de agua a los usuarios del canal, tanto para riego como para el consumo humano.

image

En paralelo, los equipos técnicos trabajan en la reconstrucción definitiva del tramo afectado, que comprende aproximadamente 35 metros lineales de canal. La obra se complementará con una defensa hidráulica de mayor envergadura: un terraplén de 120 metros, revestido en una de sus caras con colchonetas de material pétreo, destinado a reforzar la protección y estabilidad de la infraestructura frente a futuras crecidas.

image

Cabe destacar que, el Canal General Albardón riega unas 4.000 hectáreas productivas, principalmente destinadas al cultivo de vid, frutales y hortalizas, y aporta un caudal de 120 litros por segundo a la planta potabilizadora de Obras Sanitarias. Desde Hidráulica confirmaron que el servicio será restituido de manera provisoria a la brevedad mediante el baipás, mientras continúan los trabajos de la solución definitiva.

Temas
Seguí leyendo

Turismo en San Juan: la dispar ocupación en los departamentos y la variedad de actividades que ofrece cada uno

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno

Las donaciones para trasplante de tejidos se duplicaron en el Hospital Marcial Quiroga

El listado de actividades al aire libre que propone Turismo a los sanjuaninos para disfrutar el verano

La Casa de Sarmiento, cerrada en plenas vacaciones por el regreso de sus eternas invasoras

Una propuesta inmersiva para mirar el cielo nocturno de San Juan a sólo 18 km de la Capital

Dos sanjuaninos ganaron premios del Loto y el Quini 6: uno se alzó con casi $10.000.000

Arrancó el "éxodo" sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Dique Punta Negra, uno de los espacios sanjuaninos preferidos para disfrutar el verano.
Para elegir

El listado de actividades al aire libre que propone Turismo a los sanjuaninos para disfrutar el verano

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Sanjuaninos pagaron $3.000.000 por unas vacaciones soñadas y días antes les dijeron: No van a viajar
Terrible

Sanjuaninos pagaron $3.000.000 por unas vacaciones soñadas y días antes les dijeron: "No van a viajar"

Murió el hombre al que le dispararon en Pocito en medio de una violenta gresca
Lamentable noticia

Murió el hombre al que le dispararon en Pocito en medio de una violenta gresca

Así se entregó el Tarta Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito
Las fotos

Así se entregó el "Tarta" Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito

Imagen ilustrativa.
Pronóstico

¡Prendele el aire a los Reyes Magos! Así estará el tiempo en San Juan durante este martes

Arrancó el éxodo sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra
Tiempo en Chile

Arrancó el "éxodo" sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra

Te Puede Interesar

Dos clubes, en disputa por la organización del Safari tras las Sierras: ¿corre riesgo la competencia?
Conflicto

Dos clubes, en disputa por la organización del Safari tras las Sierras: ¿corre riesgo la competencia?

Por Carla Acosta
Condena para el camionero mendocino que, conduciendo ebrio, atropelló a policías en Caucete y se dio a la fuga
De mal en peor

Condena para el camionero mendocino que, conduciendo ebrio, atropelló a policías en Caucete y se dio a la fuga

El rafting, una de las actividades preferidas de los turistas que se puede realiza en distintas zonas de San Juan, como es el caso de Calingasta (foto).
Verano

Turismo en San Juan: la dispar ocupación en los departamentos y la variedad de actividades que ofrece cada uno

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno
Tiempo en Chile

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno

Tras el crimen en Pocito: el barrio Las Pampas está convulsionado por amenazas y denuncias cruzadas
Declaraciones

Tras el crimen en Pocito: el barrio Las Pampas está convulsionado por amenazas y denuncias cruzadas