Vecinos de Campo Afuera, en el Loteo Alto Albardón, atraviesan una situación crítica por la falta total de agua potable, un problema que aseguran se arrastra desde antes de las fiestas de Navidad y que, lejos de resolverse, se ha vuelto cada vez más insostenible.

Según relataron a este medio, en muchos hogares no sale una sola gota de agua, lo que impide realizar tareas básicas como la higiene personal, el lavado de ropa o la limpieza del hogar. “Hay familias numerosas que no pueden cubrir ni lo mínimo”, expresaron con preocupación.

Como respuesta, desde el municipio se habría dispuesto el envío de camiones cisterna, pero los vecinos sostienen que la medida resulta claramente insuficiente. En algunos casos, el abastecimiento alcanza apenas para 200 litros por vivienda, un volumen que no cubre las necesidades diarias de una familia. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2008185494526644590&partner=&hide_thread=false Sin agua desde antes de Navidad: crece el malestar vecinal en Campo Afuera pic.twitter.com/Tx7UMVTpIj — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 5, 2026

