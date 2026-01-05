lunes 5 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Situación crítica

Sin agua desde antes de Navidad: crece el malestar vecinal en Campo Afuera

Se abastecen con 200 litros que les lleva la municipalidad pero no les alcanza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Vecinos de Campo Afuera, en el Loteo Alto Albardón, atraviesan una situación crítica por la falta total de agua potable, un problema que aseguran se arrastra desde antes de las fiestas de Navidad y que, lejos de resolverse, se ha vuelto cada vez más insostenible.

Lee además
Este miércoles arrancan las Colonias de Verano 2026 gratuitas en San Juan.
Diversión y aprendizaje

Arrancan las Colonias de Verano gratuitas en San Juan: todos los detalles sobre cómo serán
arqueologia historica y barreal de pachimoco: los proyectos 2026 del instituto y museo mariano gambier video
Destino San Juan

Arqueología histórica y Barreal de Pachimoco: los proyectos 2026 del Instituto y Museo Mariano Gambier

Según relataron a este medio, en muchos hogares no sale una sola gota de agua, lo que impide realizar tareas básicas como la higiene personal, el lavado de ropa o la limpieza del hogar. “Hay familias numerosas que no pueden cubrir ni lo mínimo”, expresaron con preocupación.

Como respuesta, desde el municipio se habría dispuesto el envío de camiones cisterna, pero los vecinos sostienen que la medida resulta claramente insuficiente. En algunos casos, el abastecimiento alcanza apenas para 200 litros por vivienda, un volumen que no cubre las necesidades diarias de una familia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2008185494526644590&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

El talento sanjuanino estará presente en la final del Pre Cosquín

Espantados: descansaban en el Parque de Mayo y fueron sorprendidos por tres ratas

Los cinco hospitales del interior sanjuanino cuyos edificios "revivieron" en 2025

Cristian Solera, el pocitano que emigró a Australia y recorre el mundo con su hijo en una furgoneta

Vacaciones con espera: más de dos horas de demora para cruzar a Chile por Agua Negra

Desde el drone de Tiempo, así están el Dique de Ullum y el Río San Juan en el comienzo del verano 2026

Video y fotos: la Súper Luna iluminó el cielo sanjuanino

En cifras e imágenes, las obras que convirtieron el 2025 en el año de la Avenida de Circunvalación

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una familia fue sorprendida por tres ratas en el Parque de Mayo.
Video

Espantados: descansaban en el Parque de Mayo y fueron sorprendidos por tres ratas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Javier Milei, presidente de Argentina, y el canciller Pablo Quirno, en la última reunión del Mercosur
Posiciones desencontradas

Con Argentina al frente, 10 países rechazaron una condena unánime de la CELAC a la captura de Maduro

Barrio Las Pampas, Pocito. Imagen ilustrativa
Sus identidades

Quiénes son los protagonistas y cuál es el origen de la violenta pelea en Pocito: un hombre lucha por su vida

Un Falcon, un sueño y todo un ambiente detrás: la historia de Irineo y su Patito
Pasión tuerca

Un Falcon, un sueño y todo un ambiente detrás: la historia de Irineo y su Patito

Cristian Solera, el pocitano que emigró a Australia y recorre el mundo con su hijo en una furgoneta
Historia

Cristian Solera, el pocitano que emigró a Australia y recorre el mundo con su hijo en una furgoneta

Imagen ilustrativa.
Mercado inmobiliario

Cuánto cuestan los terrenos en San Juan y cómo evitar estafas

Te Puede Interesar

Así se entregó el Tarta Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito
Las fotos

Así se entregó el "Tarta" Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un año parejo y un cierre en alza: así quedó San Juan en la coparticipación
Coparticipación de impuestos

Cómo le fue a San Juan en el reparto de la plata nacional: moderado en el año, mejor en diciembre

Las compras de Reyes Magos, a último momento en San Juan.
Videonota

"El último esfuerzo": los "Reyes" coparon el centro sanjuanino en la recta final y contaron qué compraron

Este miércoles arrancan las Colonias de Verano 2026 gratuitas en San Juan.
Diversión y aprendizaje

Arrancan las Colonias de Verano gratuitas en San Juan: todos los detalles sobre cómo serán

David Wikstrom es el abogado que le asignaron a Nicolás Maduro.
Tiene un precedente llamativo

Quién es David Wikstrom, el abogado que el tribunal de Nueva York le asignó a Nicolás Maduro