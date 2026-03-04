miércoles 4 de marzo 2026

Premiaciones

La sanjuanina Martina Flores brilló en los Video Prisma Awards

La reconocida artista local estuvo nominada por su obra "La noche: sola" junto a otros grandes talentos como Los Tabaleros con las Pastillas del Abuelo, Dandára, Julieta Rada, Jorge Drexler, Milo J, Soledad y La Delio Valdez.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Vestida con un espectacular outfit rosa fuerte, la sanjuanina Martina Flores posteó su alegría al ser una de las protagonistas de la noche en la séptima edición de los Video Prisma Awards. La popular intérprete sanjuanina no ganó pero estuvo nominada junto a otros grandes artistas, desde Milo J y La Sole hasta La Delio Valdéz, que terminó imponiéndose en la categoría "Video World Music".

Martina Flores presentará su nuevo álbum el próximo 14 de diciembre.
Talento nuestro

Martina Flores presenta 'Inmarcesible': las cinco particularidades que lo hacen especial e imperdible
vina del mar 2026: quienes cantan, cuando empieza y donde verlo
Festival en Chile

Viña del Mar 2026: quiénes cantan, cuándo empieza y dónde verlo

"Mi mayor fantasía recibir un premio pink con mi pink suite y posar en la pink carpet no pudo suceder pero muy feliz de estar aquí igualmente.Que no se apague el arte y que no se apaguen los espacios para celebrar y reconocer al arte @bamvfest. Gracias a @alta_visual @fer____romero @solenelgigante @alecarracedo el equipo con el que puedo jugar, soñar, y hacer realidad ideas y sueños estas nominaciones son de ustedes, los amo!", posteó la orgullosa Martina junto a fotos y videos en las que se la ve posando en la alfombra roja y dando entrevistas en su noche soñada.

Con actuaciones en vivo y más actividades, los mejores videos del año fueron premiados en una ceremonia que fue este martes por la noche en la Usina del Arte. Este año, en las nominaciones hubo referentes de 24 países, y se incorporaron nuevas secciones, dándole a los artistas más oportunidades. Con más de 300 videoclips nominados en 37 categorías, récord en la historia de los premios, Video Prisma Awards se consolidó como una de las ceremonias de premiación de música y audiovisual más importantes de Latinoamérica.

Martina Flores estuvo nominada por su obra "La noche: sola" junto a un talentoso grupo de músicos que incluye a UJI y Alex Serra, Doble Valentina, Los Tabaleros con las Pastillas del Abuelo, Dandára, Julieta Rada, y la colaboración de Juan Campodónico y Jorge Drexler. Asimismo, la lista de nominados se completó con Facundo Grandío y Mica Sotera, el dúo conformado por Milo J y Soledad, y la orquesta La Delio Valdez.

Embed - La Noche: Sola - Martina Flores (Video Oficial)

