Viña del Mar 2026: quiénes cantan, cuándo empieza y dónde verlo
La Quinta Vergara recibe una nueva edición con artistas globales y un cambio en la forma de verlo en América Latina. Gloria Estefan, Pet Shop Boys y Paulo Londra encabezan la grilla del tradicional evento trasandino.
La Quinta Vergara vuelve a encender sus luces. Este domingo 22 de febrero comienza una nueva edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, uno de los eventos musicales más importantes de América Latina, con una grilla que combina estrellas globales, humoristas y las tradicionales competencias por la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro.
El histórico certamen, que se realiza de manera ininterrumpida desde 1960, se extenderá hasta el viernes 27 de febrero y tendrá nuevamente como conductores a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda. Como cada año, el público —conocido como “El Monstruo”— será protagonista central, capaz de consagrar o poner en aprietos a quienes suban al escenario.
Una apertura con figuras internacionales
La noche inaugural contará con la presencia de Gloria Estefan, el humor de Stefan Kramer y la actuación de Matteo Bocelli. A lo largo de la semana desfilarán artistas de primer nivel como Pet Shop Boys, Bomba Estéreo, Juanes, Mon Laferte, Yandel en formato sinfónico y Paulo Londra, entre otros nombres destacados.
Además de los shows musicales, cada jornada incluirá presentaciones de humor y las dos competencias oficiales que forman parte de la identidad del festival.
En la Competencia Folclórica participarán representantes de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y España. En tanto, la Competencia Internacional reunirá artistas de Chile, México, España, Italia, Estonia y República Dominicana.
Un cambio importante en la transmisión
A diferencia de ediciones anteriores, el Festival de Viña del Mar 2026 no podrá verse de manera gratuita. La transmisión será exclusiva a través de Disney+ para todos los países hispanohablantes de América Latina, marcando un giro en el acceso al tradicional evento trasandino.
Con una combinación de música, espectáculo y la presión del exigente público de la Quinta Vergara, Viña del Mar 2026 promete una semana cargada de emoción y momentos que volverán a dar la vuelta al continente.