domingo 22 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Festival en Chile

Viña del Mar 2026: quiénes cantan, cuándo empieza y dónde verlo

La Quinta Vergara recibe una nueva edición con artistas globales y un cambio en la forma de verlo en América Latina. Gloria Estefan, Pet Shop Boys y Paulo Londra encabezan la grilla del tradicional evento trasandino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Quinta Vergara vuelve a encender sus luces. Este domingo 22 de febrero comienza una nueva edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, uno de los eventos musicales más importantes de América Latina, con una grilla que combina estrellas globales, humoristas y las tradicionales competencias por la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro.

Lee además
inmersion en macondo: el teatro del bicentenario estrena temporada con una experiencia sensorial unica
Apertura

Inmersión en Macondo: el Teatro del Bicentenario estrena temporada con una experiencia sensorial única
la china suarez y mauro icardi, otra vez, en el centro de la escena
¿Qué pasó?

La China Suárez y Mauro Icardi, otra vez, en el centro de la escena

El histórico certamen, que se realiza de manera ininterrumpida desde 1960, se extenderá hasta el viernes 27 de febrero y tendrá nuevamente como conductores a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda. Como cada año, el público —conocido como “El Monstruo”— será protagonista central, capaz de consagrar o poner en aprietos a quienes suban al escenario.

Una apertura con figuras internacionales

La noche inaugural contará con la presencia de Gloria Estefan, el humor de Stefan Kramer y la actuación de Matteo Bocelli. A lo largo de la semana desfilarán artistas de primer nivel como Pet Shop Boys, Bomba Estéreo, Juanes, Mon Laferte, Yandel en formato sinfónico y Paulo Londra, entre otros nombres destacados.

Además de los shows musicales, cada jornada incluirá presentaciones de humor y las dos competencias oficiales que forman parte de la identidad del festival.

image

En la Competencia Folclórica participarán representantes de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y España. En tanto, la Competencia Internacional reunirá artistas de Chile, México, España, Italia, Estonia y República Dominicana.

Un cambio importante en la transmisión

A diferencia de ediciones anteriores, el Festival de Viña del Mar 2026 no podrá verse de manera gratuita. La transmisión será exclusiva a través de Disney+ para todos los países hispanohablantes de América Latina, marcando un giro en el acceso al tradicional evento trasandino.

Con una combinación de música, espectáculo y la presión del exigente público de la Quinta Vergara, Viña del Mar 2026 promete una semana cargada de emoción y momentos que volverán a dar la vuelta al continente.

Temas
Seguí leyendo

De San Juan al frío de Rusia: la historia de Rosalba Oliva, la pianista que conquistó Ekaterimburgo

Yuyito González, mal en el amor: cortó su romance con un importante empresario

¡Una fortuna!: mirá cuánto sale la mansión que alquiló Maxi López

Eric Dane grabó una entrevista con Netflix previo a su muerte: dónde y cuándo verla

Pelea en puerta: la fuerte frase de Cinthia Fernández a Moria Casan

Mauro Icardi festejó a puro glamour con China Suárez: vestido impactante y declaración sin filtros

Virus llega a San Juan para celebrar 40 años de "Locura"

Estado de salud del Indio Solari: desmienten que haya sufrido un ACV

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
Violencia

Lo detuvieron, le dio un cabezazo a un policía y destrozó un patrullero en Chimbas

Escándalo en la Liga Sanjuanina: un partido entre López Peláez y Trinidad terminó con incidentes
Torneo Apertura

Escándalo en la Liga Sanjuanina: un partido entre López Peláez y Trinidad terminó con incidentes

Agosto en Cusco, febrero en San Juan: el inesperado reencuentro de dos parejas moteras que volvió a unir la ruta
Sobre ruedas

Agosto en Cusco, febrero en San Juan: el inesperado reencuentro de dos parejas moteras que volvió a unir la ruta

Con Naza Fúnez en modo goleador, San Martín le ganó a Güemes y se aferra a la ilusión
Primera Nacional

Con Naza Fúnez en modo goleador, San Martín le ganó a Güemes y se aferra a la ilusión

Cláusulas y promesas claves en el contrato: así operaba el anzuelo de Branka Motors
Presunta estafa

Cláusulas y promesas claves en el contrato: así operaba el "anzuelo" de Branka Motors

Te Puede Interesar

Las otras carreras universitarias que presentaron gran demanda de aspirantes por el impacto minero en San Juan
Educación

Las otras carreras universitarias que presentaron gran demanda de aspirantes por el impacto minero en San Juan

Por David Cortez Vega
Queremos volver a pelear el ascenso: el deseo de los hinchas verdinegros en el arranque de la Primera Nacional
El video

"Queremos volver a pelear el ascenso": el deseo de los hinchas verdinegros en el arranque de la Primera Nacional

Massa, durante la visita a Chimbas en el 2023. 
2027

Gramajo, entre Kicillof y Massa

Así era el local de Alta Fidelidad, ubicado en calle Laprida, entre Tucumán y avenida Rioja. 
Homenaje

La última disquería de San Juan cerró sus puertas y así marcó el fin de una era

El robot sanjuanino que apunta a reducir pesticidas con IA busca apoyo para dar un salto al mercado video
Agricultura de precisión

El robot sanjuanino que apunta a reducir pesticidas con IA busca apoyo para dar un salto al mercado