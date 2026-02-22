Viña del Mar 2026: quiénes cantan, cuándo empieza y dónde verlo

La Quinta Vergara vuelve a encender sus luces. Este domingo 22 de febrero comienza una nueva edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 , uno de los eventos musicales más importantes de América Latina, con una grilla que combina estrellas globales, humoristas y las tradicionales competencias por la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro.

¿Qué pasó? La China Suárez y Mauro Icardi, otra vez, en el centro de la escena

Apertura Inmersión en Macondo: el Teatro del Bicentenario estrena temporada con una experiencia sensorial única

El histórico certamen, que se realiza de manera ininterrumpida desde 1960, se extenderá hasta el viernes 27 de febrero y tendrá nuevamente como conductores a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda. Como cada año, el público —conocido como “El Monstruo”— será protagonista central, capaz de consagrar o poner en aprietos a quienes suban al escenario.

Una apertura con figuras internacionales

La noche inaugural contará con la presencia de Gloria Estefan, el humor de Stefan Kramer y la actuación de Matteo Bocelli. A lo largo de la semana desfilarán artistas de primer nivel como Pet Shop Boys, Bomba Estéreo, Juanes, Mon Laferte, Yandel en formato sinfónico y Paulo Londra, entre otros nombres destacados.

Además de los shows musicales, cada jornada incluirá presentaciones de humor y las dos competencias oficiales que forman parte de la identidad del festival.

image

En la Competencia Folclórica participarán representantes de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y España. En tanto, la Competencia Internacional reunirá artistas de Chile, México, España, Italia, Estonia y República Dominicana.

Un cambio importante en la transmisión

A diferencia de ediciones anteriores, el Festival de Viña del Mar 2026 no podrá verse de manera gratuita. La transmisión será exclusiva a través de Disney+ para todos los países hispanohablantes de América Latina, marcando un giro en el acceso al tradicional evento trasandino.

Con una combinación de música, espectáculo y la presión del exigente público de la Quinta Vergara, Viña del Mar 2026 promete una semana cargada de emoción y momentos que volverán a dar la vuelta al continente.