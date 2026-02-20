Pelea en puerta: la fuerte frase de Cinthia Fernández a Moria Casan

El escándalo entre Moria Casán y Cinthia Fernández suma un nuevo capítulo. La panelista grabó un extenso comunicado en sus redes sociales, donde se refirió a los tratos de la conductora y sus polémicas declaraciones al aire en La Mañana con Moria.
La panelista denunció maltratos de parte de la conductora y puso en duda su continuidad en el programa.
La mediática protagonizó una discusión al aire con Elba Marcovecchio el pasado lunes, cuando le cuestionó por la cuota alimentaria de su representado Mauro Icardi. La conductora se posicionó a favor de la abogada en el conflicto, sumándole más leña al enfrentamiento.
Esta mañana, Casán no le huyó al conflicto y se refirió a la ausencia de Fernández en el ciclo: “Elba mandó al chihuahua a la cucha, y tal vez necesitan oxígeno de un parque y no aire televisivo”, contestó tajante.
En las últimas horas, la panelista realizó un fuerte descargo sobre lo sucedido: "Si yo no me equivoco, este mensaje me está invitando a irme, ¿o no? Tengo mi teléfono explotado de mensajes si me fui o me echaron. Necesita aire de parque en vez de aire televisivo. La verdad que este mensaje me da vergüenza", lanzó.
"La verdad que así no se conduce a un equipo, la falta de respeto de la señora Moria Casán es obscena y la pregunta más grande es: ¿qué le hice a Moria Casán?", continuó.
En la misma línea, cuestionó las actitudes que tuvo la conductora frente a su pelea con Marcovecchio: “Vos tenés todo el derecho a echarme... ¿Pero las maneras son estas? No. La manera es reunión privada o me lo dice la producción, me dan los motivos, pero en un ámbito privado. No levantarme y ver un tuit que básicamente es una amenaza”.
"Vamos a los hechos: le hago una pregunta simple de responder e Elba Marcovecchio: si o no. Vos me tenés que apoyar como conductora o a lo sumo respetar. Pero un conductor al aire boludear a una persona que está al lado de ella trabajando, que es su soldado, que estamos todos laburando para que a todos nos vaya bien...", opinó.__IP__
Sin embargo, marcó un límite ético: "Las descalificaciones de la señora Moria Casán yo no las tengo por qué aguantar".