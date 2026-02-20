Pelea en puerta: la fuerte frase de Cinthia Fernández a Moria Casan

El escándalo entre Moria Casán y Cinthia Fernández suma un nuevo capítulo. La panelista grabó un extenso comunicado en sus redes sociales, donde se refirió a los tratos de la conductora y sus polémicas declaraciones al aire en La Mañana con Moria .

La mediática protagonizó una discusión al aire con Elba Marcovecchio el pasado lunes, cuando le cuestionó por la cuota alimentaria de su representado Mauro Icardi. La conductora se posicionó a favor de la abogada en el conflicto, sumándole más leña al enfrentamiento.

Esta mañana, Casán no le huyó al conflicto y se refirió a la ausencia de Fernández en el ciclo: “Elba mandó al chihuahua a la cucha, y tal vez necesitan oxígeno de un parque y no aire televisivo”, contestó tajante.

image Moria Casán sumó su opinión a la pelea mediática que tienen Wanda Nara y Mauro Icardi.

En las últimas horas, la panelista realizó un fuerte descargo sobre lo sucedido: "Si yo no me equivoco, este mensaje me está invitando a irme, ¿o no? Tengo mi teléfono explotado de mensajes si me fui o me echaron. Necesita aire de parque en vez de aire televisivo. La verdad que este mensaje me da vergüenza", lanzó.

"La verdad que así no se conduce a un equipo, la falta de respeto de la señora Moria Casán es obscena y la pregunta más grande es: ¿qué le hice a Moria Casán?", continuó.

En la misma línea, cuestionó las actitudes que tuvo la conductora frente a su pelea con Marcovecchio: “Vos tenés todo el derecho a echarme... ¿Pero las maneras son estas? No. La manera es reunión privada o me lo dice la producción, me dan los motivos, pero en un ámbito privado. No levantarme y ver un tuit que básicamente es una amenaza”.

"Vamos a los hechos: le hago una pregunta simple de responder e Elba Marcovecchio: si o no. Vos me tenés que apoyar como conductora o a lo sumo respetar. Pero un conductor al aire boludear a una persona que está al lado de ella trabajando, que es su soldado, que estamos todos laburando para que a todos nos vaya bien...", opinó.__IP__

Sin embargo, marcó un límite ético: "Las descalificaciones de la señora Moria Casán yo no las tengo por qué aguantar".