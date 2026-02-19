jueves 19 de febrero 2026

Amor y lujo tras los rumores

Mauro Icardi festejó a puro glamour con China Suárez: vestido impactante y declaración sin filtros

El futbolista celebró su cumpleaños en un salón soñado, rodeado de corazones rojos y detalles románticos. La actriz deslumbró con un look total black de alto impacto y le dedicó un mensaje que despejó cualquier rumor de crisis.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El cumpleaños de Mauro Icardi no fue uno más. El delantero tiró la casa por la ventana y celebró su día con una puesta en escena cargada de lujo, romanticismo y estética cuidada al milímetro junto a la China Suárez.

El salón elegido pareció sacado de una película: escalinata de mármol, araña de cristal monumental, columnas clásicas y detalles dorados que enmarcaron una noche especial. La ambientación estuvo dominada por decenas de globos metalizados en forma de corazón, todos en un rojo intenso que marcó el clima apasionado de la velada.

Pero si hubo alguien que se robó todas las miradas fue la actriz. La China apostó por un vestido negro strapless, de corte sirena y líneas minimalistas, que resaltó su figura con una impronta sofisticada y moderna. Sumó stilettos al tono y un delicado collar de brillantes que aportó luz justa. El peinado efecto mojado hacia atrás terminó de coronar un estilismo digno de alfombra roja.

image

Icardi, en tanto, eligió un look sobrio y elegante: pantalón y saco en tonos oscuros combinados con remera clara para darle un toque relajado. Sonriente y cómplice, posó junto a su pareja en postales que rápidamente se viralizaron.

Mensaje de amor y foto vintage

Tras semanas atravesadas por rumores de crisis, la actriz aprovechó la fecha especial para dejar en claro que la relación atraviesa un gran momento. Desde sus historias de Instagram compartió un collage con fotos vintage de la infancia del futbolista y actuales imágenes románticas de la pareja.

image
image

“Feliz nacimiento amor mío. Te amo”, escribió sin rodeos. Él no tardó en responder: republicó la historia y sumó emojis enamorados, un gesto que para muchos fue la confirmación de que siguen más unidos que nunca.

Entre lujo, corazones rojos y declaraciones públicas, la pareja celebró a lo grande y volvió a quedar en el centro de la escena.

