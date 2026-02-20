viernes 20 de febrero 2026

Eric Dane grabó una entrevista con Netflix previo a su muerte: dónde y cuándo verla

El actor de Grey's Anatomy habló sobre sus adicciones, su batalla contra la ELA y les dejó un mensaje a sus hijas Billie y Georgia.

Por Agencia NA
Murió Eric Dane, actor de "Grey's Anatomy" que había sido diagnosticado con ELA
Pelea en puerta: la fuerte frase de Cinthia Fernández a Moria Casan

La entrevista forma parte de la serie documental de Netflix ‘Famous Last Words’, que ya está disponible en Estados Unidos. La entrevista tardaría en estar disponible en nuestro país.

El anuncio del nuevo capítulo con la participación de Dane llegó a través de una publicación en la cuenta oficial de X de la plataforma: “Antes de su muerte, Eric Dane concedió una entrevista con el entendimiento de que solo sería compartida con el mundo después de su fallecimiento”, escribieron.

Además, brindaron un adelanto de los temas que se hablaron en la conversación que se grabó en noviembre del 2025: “En esa conversación, reflexionó sobre su batalla contra la ELA, su lucha contra la adicción y su matrimonio con Rebecca Gayheart: ‘Nunca, para cuando alguien vea esto, me habré enamorado de otra mujer tan profundamente como me enamoré de Rebecca’. Famous Last Words ahora está en Netflix”.

El mensaje de Eric Dane a sus hijas Billie y Georgia

El actor aprovechó la grabación de la entrevista para dejarles un mensaje a sus hijas post mortem: “Billy y Georgia, estas palabras son para ustedes. Lo intenté. A veces tropecé, pero lo intenté. En general, nos lo pasamos genial. (…) Quiero contarles cuatro cosas que he aprendido de esta enfermedad, y espero que no solo me escuchen. Espero que me escuches”.

En lo que adelanta son sus “últimas palabras”, Dane le dejó una serie de consejos a sus niñas: “Primero, vive ahora. Ahora mismo, en el presente. (…) El presente es todo lo que tienes. Atesóralo. Aprecia cada momento. (…) Segundo, enamórate. No necesariamente de una persona, aunque también lo recomiendo, sino de algo. Encuentra tu pasión, tu alegría”.__IP__

Por último, les recordó que para él, ella son su todo: “Esta enfermedad me está arrasando el cuerpo poco a poco, pero nunca me arrebatará el espíritu. Son personas diferentes, pero fuertes y resilientes. Heredaron la resiliencia de mí. (…) Billie y Georgia, son mi corazón. Son mi todo. Buenas noches. Las amo. Esas son mis últimas palabras”, concluyó.

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional

Emiten alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en San Juan

Presunta estafadora presentó un certificado trucho para no ir a una audiencia y la mandaron a detener

Vuelve el UPD: esperan a más de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta

Desde adentro: así es la toma de terrenos fiscales en el corazón de Pocito

Boca y Racing juegan un clásico clave

Tres años de prisión en suspenso para un joven condenado por distribución y tenencia de pornografía infantil

Aballay dijo que no adelantará elecciones en Pocito: no hay arrastre y no hay plata