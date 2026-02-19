viernes 20 de febrero 2026

Deceso

Murió Eric Dane, actor de "Grey's Anatomy" que había sido diagnosticado con ELA

La familia del artista confirmó la triste noticia. “Pasó sus últimos días rodeado de sus queridos amigos, esposa e hijas”, informaron en un comunicado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

El actor Eric Dane, reconocido mundialmente por su papel en la exitosa serie Grey’s Anatomy, murió a los 53 años, según informó People. Había sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que había decidido visibilizar en el último tiempo.

Según informó su familia, el actor estuvo rodeado de su entorno más cercano. “Pasó sus últimos días con sus queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”, expresaron en un comunicado difundido a la prensa.

image

En el mismo mensaje, destacaron que Dane se convirtió en un activo defensor de la concientización y la investigación sobre la ELA. “Estuvo enfocado en contribuir a la vida de otras personas que atraviesan la misma enfermedad”, remarcaron.

“Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido”, agregaron quienes también pidieron respeto y privacidad mientras atraviesan este difícil momento.

Dane había ganado popularidad internacional gracias a su trabajo en la ficción médica, donde su personaje se convirtió en uno de los más recordados por los seguidores de la serie. En los últimos meses, su estado de salud había generado preocupación entre sus fans luego de que se conociera públicamente su diagnóstico.

