Murió un actor que participó en grandes éxitos de la televisión argentina

El mundo del espectáculo despide este viernes con tristeza a Rubén Polimeni, un actor de raza cuya versatilidad le permitió navegar con éxito por todos los formatos del entretenimiento.
El reconocido actor formó parte de programas como Los Simuladores, Tiempo Final, Sin Código y Hermanos y detectives.
Nacido en diciembre de 1955, Polimeni construyó una trayectoria sólida basada en la composición de personajes secundarios memorables que se ganaron el reconocimiento de sus pares y del público.
Un rostro familiar en el living de los argentinos
Su paso por la televisión fue prolífico, participando en las ficciones más emblemáticas de las últimas décadas. Su capacidad actoral le permitió adaptarse a distintos géneros, desde la comedia blanca hasta el suspenso:
Referente del mundo publicitario
Además de su labor actoral en ficción, Polimeni fue uno de los rostros más solicitados por las grandes marcas. Su carisma lo llevó a protagonizar campañas publicitarias para firmas de primera línea como Pepsi, Jumbo, Geniol y Knorr, consolidándose como un profesional respetado en el sector comercial.
La noticia de su deceso generó inmediatas muestras de pesar en la comunidad artística. Desde diversas entidades y redes sociales, colegas y seres queridos acompañan este momento con sentidas condolencias, recordando a un trabajador incansable del arte nacional.