viernes 6 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Prevención

Un análisis de orina de rutina podría cambiar el futuro de la salud renal en Argentina: los detalles

La simple prueba permite detectar daño renal temprano y revela el riesgo cardiovascular oculto.

Por Agencia NA
image

La hipertensión arterial y diabetes tipo 2, dos condiciones que afectan a millones de argentinos, van dañando silenciosamente pequeños vasos de los riñones y del corazón, favoreciendo el desarrollo de enfermedad renal crónica, insuficiencia cardiaca, infarto y ACV, por lo cual los expertos recomiendan ir a la consulta médica y realizarse controles de salud de rutina para prevenir cuadros que pongan en riesgo la vida.

Lee además
Desde el Ministerio de Salud de San Juan recordaron los consejos para prevenir y tratar la psitacosis, una enfermedad trasmitida por las aves.
¡Cuidado!

Recuerdan los consejos para prevenir una peligrosa enfermedad transmitida por aves en San Juan
La senadora Patricia Bullrich. Foto: Agencia NA.
De qué se trata

Bullrich utilizó un ejemplo con celulares para defender la reforma laboral: mirá

El daño renal y el cardiovascular comparten mecanismos fisiopatológicos y la relación de albúmina-creatinina en orina (RAC) es una señal prematura de que esas vías están activándose, la cual puede detectarse en una prueba simple, accesible y de bajo costo, realizable en cualquier consultorio o laboratorio con una muestra de orina, según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

“La albuminuria significa pérdida de una proteína llamada albúmina por orina, lo cual no debiera suceder. Esta albúmina se pierde por orina porque los vasos sanguíneos renales se alteran y permiten su filtración al espacio urinario. Al compartir mecanismos comunes de daño vascular, tanto renal como global, eliminar albúmina en orina expresa daño renal y daño global/cardiovascular”, dijo el Dr. Carlos Castellaro, médico nefrólogo especialista en Hipertensión Arterial, integrante del servicio de Nefrología del CEMIC.

Asimismo, añadió: “Por eso, la presencia de albúmina en orina es un potente predictor tanto de daño renal como cardiovascular. Su utilidad es tan significativa que las principales sociedades científicas nacionales e internacionales vinculadas al riesgo renal y cardiovascular, recomiendan su medición en personas con hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular o antecedentes familiares de ERC, entre otros. Dentro de un enfoque integral de salud cardiorrenal, la RAC debería realizarse al menos una vez al año, especialmente en quienes presentan estos factores de riesgo”.

Sin embargo, esta prueba es subutilizada, lo que implica que miles de argentinos podrían estar viviendo con daño renal no diagnosticado hasta etapas avanzadas, cuando las posibilidades de tratamiento son más limitadas.

“Anticiparse al daño renal puede modificar la evolución de la enfermedad renal crónica, prevenir hospitalizaciones, reducir el riesgo de eventos cardiovasculares y evitar, en muchos casos, la necesidad de tratamientos sustitutivos como diálisis o trasplante”, agregó la Dra. Marina Papaginovic Leiva, nefróloga y especialista en medicina interna, médica de planta del servicio de Nefrología del Hospital Churruca-Visca.

Un problema que ya es visible en Argentina

El panorama epidemiológico del país subraya la importancia de esta estrategia de detección. Según datos del estudio Renata 2, la hipertensión arterial afecta a cerca de 4 de cada 10 argentinos entre 30 y 79 años, y alrededor del 40% desconoce su diagnóstico. Además, la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo mostró que la diabetes tipo 2 afecta a 1 de cada 10 argentinos mayores de 18 años.

Según la Dra. Papaginovic Leiva, estas entidades “dañan al riñón constituyendo las principales causas de enfermedad renal crónica e ingreso a diálisis en nuestro país” y agregó: “El daño es progresivo y silencioso durante años. En ese transcurso, el daño renal se instala y, si no se detecta a tiempo, puede generar complicaciones severas y costosas tanto para los pacientes como para el sistema de salud”.

“En nuestro país y en el mundo, la obesidad, la hipertensión y la diabetes son altamente prevalentes. Es fundamental poder contar con una herramienta de simple aplicación que permita un diagnóstico precoz, pero por sobre todo intervenciones efectivas y oportunas. Intervenir precozmente en las poblaciones de riesgo es poder cambiar el curso de la historia. Es posponer o nunca alcanzar terapias de sustitución renal como la diálisis y es prevenir los eventos y el daño cardiovascular. El desafío es lograr que las personas vuelvan a hacerse controles simples y de rutina”, concluyó el Dr. Castellaro.

En tanto, la campaña global Detect the SOS (Detectar el SOS) para promover la detección temprana del daño renal y cardiovascular, pone en evidencia un dato clave: una simple muestra de orina puede revelar riesgos ocultos antes de que aparezcan síntomas clínicos.__IP__

La iniciativa estrenará su spot durante el Super Bowl el domingo 8 de febrero, cuenta con la actuación de Sofía Vergara y Octavia Spencer, quienes comparten historias personales y destacan que hay que prestar atención a las señales que puede darnos nuestro cuerpo y que debemos hablar con el médico sobre determinados controles de salud específicos.

FUENTE: AgenciaNA

Temas
Seguí leyendo

Madres del Dolor repudia de la venta de alcohol en el Monumental

Conmoción en Mendoza: le dispararon a un hombre con una "escopeta tumbera" y detuvieron a un menor

"No quiere volver a manejar": la policía que atropelló a un delincuente en Buenos Aires amplió su declaración

La abogada argentina, presa en Brasil por racismo, confesó que está "muerta de miedo"

Por primera vez se venderá alcohol en un estadio argentino: en qué club

Argentina y Estados Unidos firmaron un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco

Cecilia María Grandval fue hallada muerta de forma trágica en Bariloche

El Gobierno lanzó la "Oficina de Respuesta Oficial" para "desmentir operaciones" de medios y la política

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
no quiere volver a manejar: la policia que atropello a un delincuente en buenos aires amplio su declaracion
Acceso Sudeste

"No quiere volver a manejar": la policía que atropelló a un delincuente en Buenos Aires amplió su declaración

Por Agencia NA

Las Más Leídas

El asalto ocurrió en un hotel situado en el lateral de ruta nacional 40.
Caído en desgracia

Fueron por una noche de pasión y los asaltaron en la puerta de un hotel alojamiento en Chimbas

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo
Judiciales

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan
El clima

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex
Intento de femicidio

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex

Díaz, colaborando en el operativo.
Chile

Heroico acto de una sanjuanina en La Serena, en el rescate de 13 personas en el mar

Te Puede Interesar

Caso Branka Motors: la empresa no se presentó y fracasó la conciliación en Defensa al Consumidor
Sin solución

Caso Branka Motors: la empresa no se presentó y fracasó la conciliación en Defensa al Consumidor

Por Juan Ortiz
Imagen ilustrativa.
Panorama

Por atrasos de pagos del PAMI a farmacias, peligra la entrega de medicamentos en San Juan

Liberaron al señalado de cortarle el cuello con una botella rota a un joven en la misa de Omega
UFI Genérica

Liberaron al señalado de cortarle el cuello con una botella rota a un joven en la "misa" de Omega

Una de las intervenciones acordadas es la construcción de la rotonda ubicada en la intersección de calle Gorriti y Ruta Nacional 20, una zona en la que se registran gran cantidad de accidentes.
Novedad

Se vienen las rotondas: Orrego firmó convenios con Nación para mejorar la seguridad vial en rutas nacionales

Casposo, la mina de oro y plata que operó fuerte en Calingasta ahora procesara el oro proveneinte de la mina ullunera Hualilán.
Minería y desarrollo local

La mina de oro Hualilán se compromete a crear empleo en Calingasta: cuántos puestos serán