Murió Catherine O'Hara, la actriz de "Mi pobre angelito"

Hollywood está de luto. Catherine O’Hara , veterana estrella de cine y televisión, conocida por ser la madre de "Mi pobre angelito" , falleció este viernes 30 de enero a los 71 años según reportes de TMZ. El mánager de la actriz también confirmó la noticia a PEOPLE. Por el momento, no se ha precisado la causa de muerte.

O’Hara tiene una larga carrera en la actuación y es recordada por varias generaciones de fanáticos al séptimo arte por sus roles en Beetlejuice, A Mighty Wind y la entrañable película navideña.

Nacida el 4 de marzo de 1954 en Toronto, Canadá, Catherine Anne O’Hara fue la sexta de siete hijos y creció en el seno de una familia trabajadora. Su padre laboraba para la Canadian Pacific Railway y su madre como agente de bienes raíces.

Desde muy joven, O’Hara mostró inclinación por la actuación. Varios perfiles detallan que su primera experiencia interpretativa fue encarnar a la Virgen María en una obra de teatro navideña. Tras graduarse del colegio, trabajó como mesera en el Second City Theatre de Toronto, un semillero de talentos de comedia que en esos años había visto desfilar a figuras como Dan Aykroyd y Gilda Radner.

Su carrera despegó definitivamente cuando se unió a la compañía Second City en 1974 y, posteriormente, a su derivado televisivo Second City Television (SCTV), que se emitió entre 1976 y 1984. En esa plataforma, O’Hara destacó como actriz, comediante y también escritora. Así fue acreedora a un Premio Emmy en 1982 por sus contribuciones al programa como guionista.

A partir de los años 80, O’Hara transitó con éxito al cine. Su debut fue en Double Negative (1980), seguida de apariciones en películas como After Hours (1985) y Heartburn (1986). Pero fue su papel como Delia Deetz en Beetlejuice (1988) lo que le brindó la oportunidad de exponer al máximo su talento en la comedia física y el humor más excéntrico.

Fue tan importante este personaje en su vida, que aceptó repetirlo una vez más en la secuela Beetlejuice Beetlejuice (2024).

En 1990, su rostró quedó grabado en la mente de toda una generación de niños al interpretar a la mamá de Kevin McCallister en Mi pobre angelito, papel que repitió en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York (1992). Su presencia en estos filmes familiares la hizo instantáneamente reconocible en hogares de todo el mundo.

O’Hara también incursionó con éxito en el cine de autor y la animación. En 1993 prestó su voz a Sally en El extraño mundo de Jack, un clásico de culto que sigue resonando entre audiencias de todas las edades. A mediados de los 90, comenzó una fructífera colaboración con el director Christopher Guest, con quien trabajó en las mockumentaries Waiting for Guffman (1996), Best in Show (2000) y A Mighty Wind (2003).

Aunque O’Hara ya era una figura respetada en el entretenimiento, su talento volvió a ser aplaudido con la serie Schitt’s Creek (2015–2020). Dicha ficicón debutó como una comedia de nicho en Canadá, pero rápidamente alcanzó popularidad tras su llegada a plataformas de streaming.

Su personaje fue el de Moira Rose, una ex estrella de telenovelas excéntrica y memorable por su estilo único y acento inconfundible. El rol le valió un Emmy en 2020 como Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia, además de un Globo de Oro y un Screen Actors Guild Award.

Fuente: Infobae