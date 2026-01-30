viernes 30 de enero 2026

A preparar los pepés

El cuarteto sigue haciendo historia en San Juan: Q' Lokura llega en un sábado imperdible

De la mano de la productora Session Pro, la banda del momento se presentará el 14 de marzo en el estacionamiento del Estadio del Bicentenario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

San Juan se prepara para vivir una de las noches más potentes del calendario musical de 2026. El próximo sábado 14 de marzo, el estacionamiento del Estadio del Bicentenario se transformará en una pista de baile gigante para recibir a Q’ Lokura. El anuncio ha generado una gran expectativa, no solo por el fenómeno que representa la banda liderada por Nico Sattler y el Chino Herrera, sino por un detalle que el público cuartetero reclamaba hace tiempo: por primera vez, el show será un sábado, permitiendo que miles de fanáticos de toda la provincia y zonas aledañas puedan asistir sin las restricciones de la jornada laboral semanal.

El evento llega con el sello de Session Pro, la productora que ha venido marcando el ritmo de la agenda cultural en San Juan. Con antecedentes de peso —habiendo traído recientemente a artistas de la talla de Eugenia Quevedo, Cruzando el Charco, Koino Yokan, Pity Fernández, Indios y Mi Amigo Invencible—, la firma consolida con este show su compromiso de elevar el estándar de los espectáculos masivos en la región.

Desde la organización destacaron a este diario que la prioridad absoluta es la experiencia y seguridad del espectador. El Estadio del Bicentenario no fue elegido al azar; su infraestructura permite una puesta en escena de primer nivel, con sonido de alta fidelidad, pantallas de última generación y una logística de ingresos diseñada para evitar aglomeraciones. "Queremos que la familia y los grupos de amigos vengan a disfrutar de un evento popular, pero con todas las comodidades de un show internacional", señalaron desde la productora.

Mucho más que un recital

La noche del 14 de marzo no se limitará exclusivamente al set de Q’ Lokura. La propuesta está pensada como una experiencia integral que comenzará temprano con la participación de DJs en vivo que irán calentando el ambiente. Además, en una apuesta por fomentar el talento regional, la producción ha confirmado que diversos artistas de la provincia tendrán su espacio de expresión en el escenario.

La energía que caracteriza a Q’ Lokura, sumada a un entorno preparado para albergar a una multitud de forma segura, vaticina una jornada histórica para el género. La banda, que atraviesa su mejor momento con hits que lideran los rankings nacionales, promete un repertorio extenso para que el baile no se detenga en ningún momento.

Para asegurar su lugar en esta noche histórica, los interesados ya pueden adquirir sus tickets. La venta se realiza de manera digital a través de la plataforma oficial de la productora: www.sessionpro.com.

Para quienes prefieren la compra física, las entradas están disponibles en las sucursales de Farmacias Echegaray. Dada la alta demanda que representa la visita de la banda en un día sábado, se recomienda adquirir las ubicaciones con antelación para evitar sorpresas de último momento.

