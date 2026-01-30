Tras una madrugada de lluvias y crecientes, hay varias rutas intransitables este viernes en San Juan

Las tormentas parecen no dar tregua a San Juan este verano y la lluvia con sus consecuentes crecientes volvieron a afectar distintos caminos en zonas alejadas de la provincia. En ese contexto, desde la Dirección Nacional de Vialidad emitió un parte actualizado sobre el estado de las rutas a primera hora de este viernes 30 de enero por la mañana.
Desde el organismo recordaron que, “atento a lo informado oportunamente por Vialidad Nacional, el Servicio Meteorológico Nacional y Defensa Civil, esperaban para los días 30, 31 de enero y 1 de febrero importantes lluvias en toda la geografía sanjuanina”.
En consecuencia, se esperaban:
- Cortes de ruta
- Bajada de creciente
- Arrastre de material (piedras/sedimentos) en badenes
- Rotura de pavimento y sectores anegados
“Se ruega a la población extremar las medidas de precaución”, indicaron desde cartera.
El estado actualizado de rutas nacionales en San Juan
- Ruta Nacional 40 – Tramo San Juan / Jáchal (Norte)
Se registran precipitaciones en el inicio de la mañana.
Transitable con máxima precaución bajada de crecientes. Badenes con arrastre en la zona de Matagusanos y Talacasto-
- Ruta Nacional 150 – Tramo Jáchal / Rodeo
INTRANSITABLE por bajada de agua, creciente y rocas sobre la calzada.
Personal de Vialidad Nacional se encuentra en el lugar realizando tareas de despeje.
- Ruta Nacional 150 – Tramo Huaco / Ischigualasto
Transitable con precaución
- Ruta Nacional 40 – Tramo Huaco / Límite con La Rioja
Transitable con MÁXIMA precaución.
Posibilidad de lluvias y bajada de creciente.
- Ruta Nacional 149 – Departamento Iglesia
Transitable con MAXIMA PRECAUCIÓN
Se registran precipitaciones.
- Ruta Nacional 149 – Ingreso a Bellavista
INTRANSITABLE
MÁXIMA PRECAUCIÓN: bajada de creciente, rotura de puente y condiciones precarias.
- Ruta Nacional 149 – Bellavista / Por Tocota
INTRANSITABLE.
- Ruta Nacional 149 – Barreal / Calingasta
Transitable con precaución.
- Ruta Nacional 141 – Caucete / Difunta Correa / Marayes / Chepes
Transitable. Buen clima.
- Ruta Nacional 153 – Departamento Sarmiento
Transitable con precaución.
- Ruta Nacional 40 – Tramo San Juan / Mendoza (Sur)
Transitable.
Se recomienda precaución por badenes con agua en jurisdicción Mendoza.
- Ruta Nacional 20 – San Juan / Caucete / San Luis
Transitable.
Recomendaciones generales:
- Circular con precaución y luces bajas encendidas
- Mantener distancia de frenado
- Evitar viajar de noche en zonas con creciente
- Ante emergencias, detenerse en lugar seguro y esperar asistencia
Por su parte, el Paso Internacional por Agua Negra, Ruta Nacional 150, se encuentra habilitado para circular de 07:00 a 17:00 hs.