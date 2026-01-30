viernes 30 de enero 2026

Atención

Tras una madrugada de lluvias y crecientes, hay varias rutas intransitables este viernes en San Juan

Después de intensos trabajos realizados en las últimas horas, la Dirección Nacional de Vialidad realizó un reporte actualizado sobre el estado de los caminos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Después de una madrugada con lluvias y crecientes, distintas rutas de San Juan se encuentran intransitables. Imagen de archivo.

Después de una madrugada con lluvias y crecientes, distintas rutas de San Juan se encuentran intransitables. Imagen de archivo.

Las tormentas parecen no dar tregua a San Juan este verano y la lluvia con sus consecuentes crecientes volvieron a afectar distintos caminos en zonas alejadas de la provincia. En ese contexto, desde la Dirección Nacional de Vialidad emitió un parte actualizado sobre el estado de las rutas a primera hora de este viernes 30 de enero por la mañana.

Desde el organismo recordaron que, “atento a lo informado oportunamente por Vialidad Nacional, el Servicio Meteorológico Nacional y Defensa Civil, esperaban para los días 30, 31 de enero y 1 de febrero importantes lluvias en toda la geografía sanjuanina”.

En consecuencia, se esperaban:

  • Cortes de ruta
  • Bajada de creciente
  • Arrastre de material (piedras/sedimentos) en badenes
  • Rotura de pavimento y sectores anegados

“Se ruega a la población extremar las medidas de precaución”, indicaron desde cartera.

El estado actualizado de rutas nacionales en San Juan

- Ruta Nacional 40 – Tramo San Juan / Jáchal (Norte)

Se registran precipitaciones en el inicio de la mañana.

Transitable con máxima precaución bajada de crecientes. Badenes con arrastre en la zona de Matagusanos y Talacasto-

- Ruta Nacional 150 – Tramo Jáchal / Rodeo

INTRANSITABLE por bajada de agua, creciente y rocas sobre la calzada.

Personal de Vialidad Nacional se encuentra en el lugar realizando tareas de despeje.

- Ruta Nacional 150 – Tramo Huaco / Ischigualasto

Transitable con precaución

- Ruta Nacional 40 – Tramo Huaco / Límite con La Rioja

Transitable con MÁXIMA precaución.

Posibilidad de lluvias y bajada de creciente.

- Ruta Nacional 149 – Departamento Iglesia

Transitable con MAXIMA PRECAUCIÓN

Se registran precipitaciones.

- Ruta Nacional 149 – Ingreso a Bellavista

INTRANSITABLE

MÁXIMA PRECAUCIÓN: bajada de creciente, rotura de puente y condiciones precarias.

- Ruta Nacional 149 – Bellavista / Por Tocota

INTRANSITABLE.

- Ruta Nacional 149 – Barreal / Calingasta

Transitable con precaución.

- Ruta Nacional 141 – Caucete / Difunta Correa / Marayes / Chepes

Transitable. Buen clima.

- Ruta Nacional 153 – Departamento Sarmiento

Transitable con precaución.

- Ruta Nacional 40 – Tramo San Juan / Mendoza (Sur)

Transitable.

Se recomienda precaución por badenes con agua en jurisdicción Mendoza.

- Ruta Nacional 20 – San Juan / Caucete / San Luis

Transitable.

Recomendaciones generales:

  • Circular con precaución y luces bajas encendidas
  • Mantener distancia de frenado
  • Evitar viajar de noche en zonas con creciente
  • Ante emergencias, detenerse en lugar seguro y esperar asistencia

Por su parte, el Paso Internacional por Agua Negra, Ruta Nacional 150, se encuentra habilitado para circular de 07:00 a 17:00 hs.

