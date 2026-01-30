Tras una madrugada de lluvias y crecientes, hay varias rutas intransitables este viernes en San Juan

Después de una madrugada con lluvias y crecientes, distintas rutas de San Juan se encuentran intransitables. Imagen de archivo.

Las tormentas parecen no dar tregua a San Juan este verano y la lluvia con sus consecuentes crecientes volvieron a afectar distintos caminos en zonas alejadas de la provincia. En ese contexto, desde la Dirección Nacional de Vialidad emitió un parte actualizado sobre el estado de las rutas a primera hora de este viernes 30 de enero por la mañana.

Desde el organismo recordaron que, “atento a lo informado oportunamente por Vialidad Nacional, el Servicio Meteorológico Nacional y Defensa Civil, esperaban para los días 30, 31 de enero y 1 de febrero importantes lluvias en toda la geografía sanjuanina”.

En consecuencia, se esperaban:

Cortes de ruta

Bajada de creciente

Arrastre de material (piedras/sedimentos) en badenes

Rotura de pavimento y sectores anegados

“Se ruega a la población extremar las medidas de precaución”, indicaron desde cartera.

El estado actualizado de rutas nacionales en San Juan

- Ruta Nacional 40 – Tramo San Juan / Jáchal (Norte)

Se registran precipitaciones en el inicio de la mañana.

Transitable con máxima precaución bajada de crecientes. Badenes con arrastre en la zona de Matagusanos y Talacasto-

- Ruta Nacional 150 – Tramo Jáchal / Rodeo

INTRANSITABLE por bajada de agua, creciente y rocas sobre la calzada.

Personal de Vialidad Nacional se encuentra en el lugar realizando tareas de despeje.

- Ruta Nacional 150 – Tramo Huaco / Ischigualasto

Transitable con precaución

- Ruta Nacional 40 – Tramo Huaco / Límite con La Rioja

Transitable con MÁXIMA precaución.

Posibilidad de lluvias y bajada de creciente.

- Ruta Nacional 149 – Departamento Iglesia

Transitable con MAXIMA PRECAUCIÓN

Se registran precipitaciones.

- Ruta Nacional 149 – Ingreso a Bellavista

INTRANSITABLE

MÁXIMA PRECAUCIÓN: bajada de creciente, rotura de puente y condiciones precarias.

- Ruta Nacional 149 – Bellavista / Por Tocota

INTRANSITABLE.

- Ruta Nacional 149 – Barreal / Calingasta

Transitable con precaución.

- Ruta Nacional 141 – Caucete / Difunta Correa / Marayes / Chepes

Transitable. Buen clima.

- Ruta Nacional 153 – Departamento Sarmiento

Transitable con precaución.

- Ruta Nacional 40 – Tramo San Juan / Mendoza (Sur)

Transitable.

Se recomienda precaución por badenes con agua en jurisdicción Mendoza.

- Ruta Nacional 20 – San Juan / Caucete / San Luis

Transitable.

Recomendaciones generales:

Circular con precaución y luces bajas encendidas

Mantener distancia de frenado

Evitar viajar de noche en zonas con creciente

Ante emergencias, detenerse en lugar seguro y esperar asistencia

Por su parte, el Paso Internacional por Agua Negra, Ruta Nacional 150, se encuentra habilitado para circular de 07:00 a 17:00 hs.