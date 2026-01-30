viernes 30 de enero 2026

Entrada gratuita

Syrah, jarilla, cerro y folclore este fin de semana en San Martín

El departamento San Martín invitó a los sanjuaninos a vivir una noche de identidad y tradición este sábado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se viene la Fiesta del Syrah y la Jarilla en San Martín.

Este sábado, San Martín vivirá una noche especial con la realización de la Fiesta del Syrah y la Jarilla, un encuentro que reúne vino, música, danza y tradiciones en el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá.

Con entrada libre y gratuita, la celebración invita a vecinos, vecinas y visitantes a compartir una experiencia pensada para el disfrute colectivo.

La jornada contará con la participación de artistas locales y academias de danza, además de ranchos típicos, paseo de artesanos y propuestas gastronómicas que ponen en valor la identidad y los sabores de la región.

image

El evento también se presenta como una oportunidad para acompañar y visibilizar el trabajo de emprendedores y hacedores culturales sanmartinianos.

