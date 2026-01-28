jueves 29 de enero 2026

Clima

Despejado y caluroso: así estará el tiempo este jueves en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo mayormente despejado y elevadas temperaturas para este jueves 29 de enero en la capital provincial, con máximas que rondarán los 31 °C y mínimas cercanas a los 16 °C, sin probabilidad de lluvias y con buena visibilidad durante toda la jornada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
sol-cielo-azul-calido-destello-lente-solar-cielos-despejados-dia-soleado-rayos-luz-solar-ilustracion_102902-1349.jpg

La ciudad de San Juan vivirá este jueves una típica jornada veraniega con predominio del sol y condiciones estables, según el parte del SMN. Durante la mañana se espera un ambiente cálido desde temprano, con temperaturas en ascenso y un cielo apenas algo nublado que no interferirá con la intensidad de los rayos solares. Hacia el mediodía y la tarde, el termómetro trepará hasta alcanzar alrededor de 31 °C, con viento leve del noreste y una sensación térmica que acompañará las actividades al aire libre.

Por la noche, la jornada continuará sin precipitaciones, con una temperatura que descenderá hasta aproximadamente 16 °C, ofreciendo un alivio después del calor diurno. La ausencia de lluvias y la estabilidad en la presión atmosférica favorecerán un cielo claro o con pocas nubes, ideal para quienes planeen salir por la tarde o la noche.

En comparación con las medias habituales de enero, que ubican las máximas en torno a los 30 °C y las mínimas en cerca de 20 °C, este jueves se presentará con un ligero predominio del calor típico de la estación y sin fenómenos adversos significativos.

Así, San Juan despide enero con un jueves de clima estable, temperaturas elevadas pero normales para la temporada y sin lluvias en el horizonte, lo que permitirá disfrutar de las últimas jornadas de verano sin contratiempos meteorológicos.

