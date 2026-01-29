El miércoles terminó con un sismo que sorprendió a los sanjuaninos

Faltaban 10 minutos para la medianoche de este miércoles cuando un movimiento sísmico sorprendió a todos en San Juan.

Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísimca (INPRES), todo ocurrió a las 23:50, a 20km al Oeste de San Juan; 147km al Norte de Mendoza; 42km al Oeste de Caucete. La magnitud del movimiento fue de 3.4º en la escala de Richter.