miércoles 28 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Calendario oficial

ANSES, cambios mediante, confirmó el cronograma de pagos a jubilados y pensionados en febrero

Los haberes llegan con una actualización por movilidad y la continuidad de beneficios adicionales para los sectores de menores ingresos

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANSES confirmó el calendario de pago para jubilados en febrero.

ANSES confirmó el calendario de pago para jubilados en febrero.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una reestructuración clave en su esquema de pagos para el segundo mes del año. Debido a la particularidad del calendario de febrero, que en este 2026 se ve atravesado por los feriados nacionales de Carnaval (lunes 16 y martes 17), el organismo previsional decidió compactar las fechas de cobro. Esta medida busca garantizar que los beneficiarios perciban sus haberes sin interrupciones y cuenten con su dinero antes de los días no laborables, evitando demoras por el cierre de las entidades bancarias.

Lee además
ANSES sigue brindando distintas prestaciones a millones de argentinos.
Haciendo cuentas

ANSES actualizó los valores de las asignaciones familiares: cuánto cobrarán los beneficiarios en febrero
ANSES brindó toda la información sobre la Ayuda Escolar 2026.
Muy importante

Ayuda Escolar Anual 2026 de ANSES: montos, requisitos y fecha de cobro

Más allá de la logística, febrero llega con una actualización en los montos basada en la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los haberes mensualmente según el índice de inflación. Este mecanismo busca mitigar el impacto del costo de vida en los sectores más vulnerables. Además, el Gobierno confirmó la continuidad del bono de refuerzo de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima, asegurando un piso de ingresos que se liquida de forma automática junto con el haber mensual, sin necesidad de trámites extra.

Cuánto y cuándo cobran los jubilados que perciben el haber mínimo

Este grupo, que representa a la mayor parte de los beneficiarios, y que cobrará en febrero $359.079 (con el bono será $429.079) comenzará a percibir sus haberes y el bono de refuerzo a partir de la segunda semana del mes. El cronograma quedó definido de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero.

  • DNI terminados en 1: martes 10 de febrero.

  • DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero.

  • DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero.

  • DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero.

  • DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero.

  • DNI terminados en 6: jueves 19 de febrero.

  • DNI terminados en 7: viernes 20 de febrero.

  • DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero.

  • DNI terminados en 9: martes 24 de febrero.

Fechas para cobro para jubilados y pensionados superiores a la mínima

Para quienes cobran haberes que superan el monto de la jubilación mínima, el pago se iniciará inmediatamente después, concentrándose en la última semana del mes:

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 25 de febrero.

  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 26 de febrero.

  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 27 de febrero.

  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 2 de marzo.

  • DNI terminados en 8 y 9: martes 3 de marzo.

Pensiones No Contributivas: los primeros en cobrar

Como es habitual, los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) serán los encargados de abrir el calendario de pagos. Al ser el primer grupo en el cronograma, sus fechas no se ven afectadas por los feriados de mediados de mes, permitiendo un flujo de caja temprano para estos beneficiarios:

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 2 de febrero.

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 3 de febrero.

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 4 de febrero.

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 5 de febrero.

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 6 de febrero.

Es importante recordar que el dinero permanece depositado en la cuenta bancaria una vez acreditado, por lo que no es obligatorio retirarlo por ventanilla el mismo día. La ANSES recomienda el uso de la tarjeta de débito para realizar compras y extracciones en comercios o cajeros automáticos, lo cual resulta más seguro y evita las esperas en las sucursales bancarias durante los días de mayor afluencia.

FUENTE: IProfesional

Temas
Seguí leyendo

ANSES: confirmaron el aumento para jubilados en febrero, ¿en cuánto queda la mínima?

¿Qué hace una tragaperras emocionante? Los jugadores comparten los elementos clave

Cómo está el acceso a Zonda tras la nueva crecida y el estado del resto de las rutas en San Juan

San Juan bajo el sol: este miércoles las máximas tocarán los 33 °C

Nuevo alerta por granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: ¿cuáles serían los departamentos de San Juan afectados?

Video: la lluvia y el viento llegaron a Ullum

Vuelven las lluvias: el SMN anunció alerta amarilla para San Juan, ¿en qué horario llegarían?

Conocé el estado de las rutas este martes en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san juan bajo el sol: este miercoles las maximas tocaran los 33 °c
Clima

San Juan bajo el sol: este miércoles las máximas tocarán los 33 °C

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Confirmaron la fecha de pago de los empleados públicos de San Juan, con un aumento del 2,8 por ciento.
Atención

Confirmaron la fecha de pago de los empleados públicos sanjuaninos

Una amistad que nació en Europa y la promesa de venir a la Vuelta: la historia detrás de la visita de Gabriela Sabatini a San Juan
Lo que nadie contó

Una amistad que nació en Europa y la promesa de venir a la Vuelta: la historia detrás de la visita de Gabriela Sabatini a San Juan

El alerta amarilla del SMN rige para la tarde y noche de este martes en todo San Juan.
Pronóstico

Vuelven las lluvias: el SMN anunció alerta amarilla para San Juan, ¿en qué horario llegarían?

Barrio Las Pampas, en Pocito. imagen archivo Tiempo de San Juan
Otra vez

Le dispararon y apuñalaron a un joven en el barrio Las Pampas

La licenciada Silvana Garibaldi perdió la vida en una cascada del Parque Nacional Nahuel Huapi
Tragedia en Bariloche

La licenciada Silvana Garibaldi perdió la vida en una cascada del Parque Nacional Nahuel Huapi

Te Puede Interesar

El santuario con la imagen de San Antonio de Padua, ubicado en Montuva; quedó intacto en medio del barro y la destrucción tras la creciente que arrasó Zonda
La otra cara del temporal

El milagro de la creciente en Zonda: lo que quedó en pie

Por Elizabeth Pérez
Sergio Miguel Jatuff, el mendocino atrapado este martes en el microcentro sanjuanino.
Procedimiento

Atrapan en Capital a un mendocino acusado de propinarle un hachazo en la cabeza a un hombre

La Vuelta a San Juan recorre los diques en la Etapa 5, con Tomás Contte como líder
Ciclismo

La Vuelta a San Juan recorre los diques en la Etapa 5, con Tomás Contte como líder

Rompió el silencio el empresario sanjuanino detenido en Mendoza acusado de estafar a egresados
Lo último

Rompió el silencio el empresario sanjuanino detenido en Mendoza acusado de estafar a egresados

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos
En Capital

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos