ANSES, cambios mediante, confirmó el cronograma de pagos a jubilados y pensionados en febrero

ANSES confirmó el calendario de pago para jubilados en febrero.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó una reestructuración clave en su esquema de pagos para el segundo mes del año. Debido a la particularidad del calendario de febrero, que en este 2026 se ve atravesado por los feriados nacionales de Carnaval (lunes 16 y martes 17), el organismo previsional decidió compactar las fechas de cobro. Esta medida busca garantizar que los beneficiarios perciban sus haberes sin interrupciones y cuenten con su dinero antes de los días no laborables, evitando demoras por el cierre de las entidades bancarias.

Más allá de la logística, febrero llega con una actualización en los montos basada en la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los haberes mensualmente según el índice de inflación. Este mecanismo busca mitigar el impacto del costo de vida en los sectores más vulnerables. Además, el Gobierno confirmó la continuidad del bono de refuerzo de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima, asegurando un piso de ingresos que se liquida de forma automática junto con el haber mensual, sin necesidad de trámites extra.

Cuánto y cuándo cobran los jubilados que perciben el haber mínimo

Este grupo, que representa a la mayor parte de los beneficiarios, y que cobrará en febrero $359.079 (con el bono será $429.079) comenzará a percibir sus haberes y el bono de refuerzo a partir de la segunda semana del mes. El cronograma quedó definido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero.

DNI terminados en 1: martes 10 de febrero.

DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero.

DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero.

DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero.

DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero.

DNI terminados en 6: jueves 19 de febrero.

DNI terminados en 7: viernes 20 de febrero.

DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero.

DNI terminados en 9: martes 24 de febrero.

Fechas para cobro para jubilados y pensionados superiores a la mínima

Para quienes cobran haberes que superan el monto de la jubilación mínima, el pago se iniciará inmediatamente después, concentrándose en la última semana del mes:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 25 de febrero.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 26 de febrero.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 27 de febrero.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 2 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: martes 3 de marzo.

Pensiones No Contributivas: los primeros en cobrar

Como es habitual, los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) serán los encargados de abrir el calendario de pagos. Al ser el primer grupo en el cronograma, sus fechas no se ven afectadas por los feriados de mediados de mes, permitiendo un flujo de caja temprano para estos beneficiarios:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 2 de febrero.

DNI terminados en 2 y 3: martes 3 de febrero.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 4 de febrero.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 5 de febrero.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 6 de febrero.

Es importante recordar que el dinero permanece depositado en la cuenta bancaria una vez acreditado, por lo que no es obligatorio retirarlo por ventanilla el mismo día. La ANSES recomienda el uso de la tarjeta de débito para realizar compras y extracciones en comercios o cajeros automáticos, lo cual resulta más seguro y evita las esperas en las sucursales bancarias durante los días de mayor afluencia.

