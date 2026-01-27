martes 27 de enero 2026

Haciendo cuentas

ANSES actualizó los valores de las asignaciones familiares: cuánto cobrarán los beneficiarios en febrero

Los nuevos montos se conocieron luego de que el Gobierno ajustara las jubilaciones y pensiones, conforme al último dato de la inflación

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANSES sigue brindando distintas prestaciones a millones de argentinos.

Luego de haber actualizado las sumas que percibirán jubilados y pensionados en el mes de febrero, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el aumento del 2,85% para las asignaciones familiares.

Basándose en el mismo porcentaje de inflación correspondiente a diciembre que utilizaron para los haberes jubilatorios, el organismo nacional publicó cómo quedarán las sumas que percibirá cada grupo que conforma el universo de beneficiarios.

La medida quedó establecida por la resolución 23/2026, publicada hoy en Boletín Oficial, y alcanza a las asignaciones previstas en la Ley 24.714. Este régimen tiene carácter nacional y obligatorio para los trabajadores en relación de dependencia -tanto del sector privado como del sector público nacional-, beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), personas que perciben pensiones no contributivas por invalidez y quienes reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor, así como titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) y la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Días atrás, se conoció el último porcentaje de inflación, en función de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con base al cual se ajustan los valores de las prestaciones sociales. El cálculo de la movilidad toma en cuenta las fórmulas establecidas por la ley y los decretos reglamentarios.

La actualización de los montos y límites de las asignaciones familiares se aplicará sobre los valores establecidos en los anexos de la resolución, que detallan los importes para cada tipo de prestación. Por otro lado, la percepción de un ingreso individual superior a $2.646.379 por parte de uno de los integrantes del grupo familiar implicará la exclusión del beneficio, aunque la suma de los ingresos del grupo no supere el tope máximo establecido.

Según las estimaciones, la AUH se fija en $129.082,71, y la AUE se elevará a $121.818,42. De este último valor, el 80% se abona mensualmente y el 20% restante se liquida una vez al año, tras la presentación de las libretas correspondientes.

Los valores de los montos de las asignaciones familiares, desglosados por tipo de asignación y zona:

Asignación por Hijo

  • IGF hasta $999.482:
    • Valor General: $64.554
    • Zona 1: $64.554
    • Zona 2: $139.196
    • Zona 3: $128.924
    • Zona 4: $139.196
  • IGF entre $999.482,01 y $1.465.838:
    • Valor General: $43.544
    • Zona 1: $57.510
    • Zona 2: $86.140
    • Zona 3: $114.551
    • Zona 4: $114.551
  • IGF entre $1.465.838,01 y $1.692.360:
    • Valor General: $26.338
    • Zona 1: $51.836
    • Zona 2: $77.784
    • Zona 3: $103.515
    • Zona 4: $103.515
  • IGF entre $1.692.360,01 y $5.292.758:
    • Valor General: $13.588
    • Zona 1: $26.569
    • Zona 2: $39.762
    • Zona 3: $52.612
    • Zona 4: $52.612

Asignación por Hijo con Discapacidad

  • IGF hasta $999.482:
    • Valor General: $210.186
    • Zona 1: $210.186
    • Zona 2: $314.970
    • Zona 3: $419.838
    • Zona 4: $419.838
  • IGF entre $999.482,01 y $1.465.838:
    • Valor General: $148.692
    • Zona 1: $202.747
    • Zona 2: $303.827
    • Zona 3: $404.970
    • Zona 4: $404.970
  • IGF desde $1.465.838,01:
    • Valor General: $93.844
    • Zona 1: $195.206
    • Zona 2: $292.567
    • Zona 3: $389.974
    • Zona 4: $389.974

Prenatal

  • IGF hasta $999.482:
    • Valor General: $64.554
    • Zona 1: $64.554
    • Zona 2: $139.196
    • Zona 3: $128.924
    • Zona 4: $139.196
  • IGF entre $999.482,01 y $1.465.838:
    • Valor General: $43.544
    • Zona 1: $57.510
    • Zona 2: $86.140
    • Zona 3: $114.551
    • Zona 4: $114.551
  • IGF entre $1.465.838,01 y $1.692.360:
    • Valor General: $26.338
    • Zona 1: $51.836
    • Zona 2: $77.784
    • Zona 3: $103.515
    • Zona 4: $103.515
  • IGF entre $1.692.360,01 y $5.292.758:
    • Valor General: $13.588
    • Zona 1: $26.569
    • Zona 2: $39.762
    • Zona 3: $52.612
    • Zona 4: $52.612

Nacimiento

  • IGF hasta $5.292.758:
    • Valor General: $75.246
    • Zona 1: $75.246
    • Zona 2: $75.246
    • Zona 3: $75.246
    • Zona 4: $75.246

Adopción

  • IGF hasta $5.292.758:
    • Valor General: $449.888
    • Zona 1: $449.888
    • Zona 2: $449.888
    • Zona 3: $449.888
    • Zona 4: $449.888

Matrimonio

  • IGF hasta $5.292.758:
    • Valor General: $112.668
    • Zona 1: $112.668
    • Zona 2: $112.668
    • Zona 3: $112.668
    • Zona 4: $112.668

Ayuda Escolar Anual

  • IGF hasta $5.292.758:
    • Valor General: $42.039
    • Zona 1: $56.075
    • Zona 2: $70.135
    • Zona 3: $83.797
    • Zona 4: $83.797

FUENTE: Infobae

