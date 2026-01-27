Se construirán dos nuevos centros de salud claves en San Juan, ¿dónde?

El Gobierno de San Juan , a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía , acaba de dar el primer paso para la construcción de dos nuevas infraestructuras sanitarias de vital importancia para la provincia. Con la apertura de las licitaciones públicas, se busca dar respuesta a la creciente demanda sanitaria en los departamentos de Ullum y Caucete , reemplazando en el primer caso un edificio que actualmente presenta graves fallas estructurales y falta de mantenimiento. Estas obras se consideran un importante avance en la descentralización de la salud, involucran una inversión de alrededor de 1.664 millones de pesos y se ejecutarán íntegramente con fondos provinciales, buscando que la comunidad cuente con espacios modernos y funcionales.

El nuevo centro de Ullum se ubicará en la intersección de las calles Eliseo Vidart y Valentín Ruiz, mientras que el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Virgen de Guadalupe se emplazará en la zona de El Rincón, específicamente sobre la calle Enfermera Medina en Caucete.

image

En cuanto a la oferta asistencial, el CAPS de Caucete contará con servicios integrales que incluyen medicina de familia, un consultorio ginecológico con sanitario privado y gabinetes especializados para odontología, nutrición, trabajo social y psicología. Además, dispondrá de un área de enfermería y vacunatorio, una farmacia con depósito de medicamentos y una sala de espera con capacidad para 20 personas. Por su parte, el proyecto de Ullum también prevé ampliar su capacidad con consultorios y servicios especializados bajo criterios de eficiencia energética.

La inversión económica para estos proyectos es considerable y refleja el compromiso con la salud pública regional. El presupuesto oficial para la obra de Ullum asciende a alrededor de 1.015 millones de pesos ,mientras que para el centro Virgen de Guadalupe en Caucete se destinaron 649 millones de pesos. Ambas obras tienen un plazo de ejecución estipulado en 180 días corridos, lo que permitirá contar con las nuevas instalaciones operativas en un periodo de seis meses tras el inicio de los trabajos.

image

Las dos aperturas de sobres se prevén para mediados de febrero, de manera que si se adjudican durante marzo, podrán iniciarse los trabajos en abril próximo.

Respecto a la técnica constructiva, el centro de salud de Ullum se edificará mediante un sistema tradicional que emplea mampostería de ladrillón, estructura de hormigón armado y losas macizas para otorgar mayor resistencia y confort térmico. Un aspecto destacado de este edificio es que el 70% de su superficie contará con una cubierta metálica de panel termoaislante con poliuretano inyectado, complementada con cielorrasos de roca de yeso y pisos antideslizantes resistentes al desgaste. Las aberturas estarán diseñadas para garantizar la accesibilidad, permitiendo el paso fluido de camillas y sillas de ruedas.

Para el CAPS de Caucete se ha propuesto un sistema constructivo mixto que combina muros perimetrales de ladrillón cerámico macizo con tabiques interiores de placa de yeso. Las terminaciones incluirán pisos de porcelanato en tonos tiza y carpintería de aluminio de alta calidad, mientras que los cielorrasos serán suspendidos en placa de roca de yeso para la mayoría de los ambientes. Este centro contará además con un sistema de climatización mediante equipos split y una infraestructura sanitaria moderna que incluye un biodigestor para el tratamiento de efluentes. Ambas edificaciones incorporarán sistemas de energía de emergencia y señalética adecuada para optimizar el flujo de pacientes y personal.