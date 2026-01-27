En San Juan habilitan las boletas del Impuesto Inmobiliario: hay beneficios por pago anticipado

Rentas San Juan informó que ya están disponibles las boletas del Impuesto Inmobiliario.

La Dirección General de Rentas informóque ya puso a disposición las boletas del Impuesto Inmobiliario 2026 de San Juan, que pueden consultarse y abonarse de manera online mediante la página web oficial de Rentas (hacer click) , accediendo con la Clave de Ciudadano Digital (CiDi).

Los contribuyentes tienen la posibilidad de optar por el pago anual, semestral o mensual del tributo, con una serie de beneficios por cumplimiento y facilitan la cancelación a través de herramientas digitales. Los descuentos por "Buen Contribuyente" ya se encuentran incluidos directamente en la boleta.

Descuentos disponibles – Impuesto Inmobiliario

- 15% de descuento para contribuyentes que estén al día con el Impuesto Inmobiliario al 31 de diciembre de 2025.

- 15% de descuento para quienes opten por el pago anual completo antes del vencimiento.

- 5% de descuento para quienes realicen el pago semestral en término, según lo establecido por la Dirección General de Rentas.

- 10% de descuento para pagos efectuados mediante débito automático o descuento de haberes, de acuerdo al sistema vigente.

- 10% de descuento para pagos realizados en término a través de medios electrónicos habilitados en la web oficial.

Fechas de vencimiento – Impuesto Inmobiliario

- Pago Único Anual: 10 de febrero de 2026.

- Primera cuota semestral: 11 de febrero de 2026.

- Primera cuota mensual: 20 de febrero de 2026.

Para quienes prefieran realizar consultas o trámites de manera presencial, la Dirección General de Rentas brinda atención personalizada en su oficina ubicada en el Centro Cívico, Planta Baja, de lunes a viernes, en el horario de 7:15 a 14:45.