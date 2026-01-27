En San Juan habilitan las boletas del Impuesto Inmobiliario: hay beneficios por pago anticipado

La Dirección General de Rentas informóque ya puso a disposición las boletas del Impuesto Inmobiliario 2026 de San Juan, que pueden consultarse y abonarse de manera online mediante la página web oficial de Rentas (hacer click), accediendo con la Clave de Ciudadano Digital (CiDi).
Los contribuyentes tienen la posibilidad de optar por el pago anual, semestral o mensual del tributo, con una serie de beneficios por cumplimiento y facilitan la cancelación a través de herramientas digitales. Los descuentos por "Buen Contribuyente" ya se encuentran incluidos directamente en la boleta.
Descuentos disponibles – Impuesto Inmobiliario
- 15% de descuento para contribuyentes que estén al día con el Impuesto Inmobiliario al 31 de diciembre de 2025.
- 15% de descuento para quienes opten por el pago anual completo antes del vencimiento.
- 5% de descuento para quienes realicen el pago semestral en término, según lo establecido por la Dirección General de Rentas.
- 10% de descuento para pagos efectuados mediante débito automático o descuento de haberes, de acuerdo al sistema vigente.
- 10% de descuento para pagos realizados en término a través de medios electrónicos habilitados en la web oficial.
Fechas de vencimiento – Impuesto Inmobiliario
- Pago Único Anual: 10 de febrero de 2026.
- Primera cuota semestral: 11 de febrero de 2026.
- Primera cuota mensual: 20 de febrero de 2026.
Para quienes prefieran realizar consultas o trámites de manera presencial, la Dirección General de Rentas brinda atención personalizada en su oficina ubicada en el Centro Cívico, Planta Baja, de lunes a viernes, en el horario de 7:15 a 14:45.