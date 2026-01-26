"Es el peor de los últimos 25 años": la dura radiografía de las bodegas de San Juan y Mendoza

Bodegas en la cuerda floja: la caída de las ventas internas, el cambio de hábitos de los consumidores y los problemas financieros pusieron a bodegas históricas de Cuyo frente a uno de los escenarios más complejos en 25 años.

En las últimas semanas la industria del vino no deja de acumular malas noticias. A los problemas financieros de las mendocinas Norton y Bianchi se sumó en los últimos días la sanjuanina Casa Montes. Bodegas grandes y tradicionales de Cuyo que, de pronto, enfrentan cheques rechazados y serios problemas de liquidez. ¿Qué está pasando?

Hay una tormenta perfecta que los referentes del sector atribuyen a una caída estrepitosa del consumo, la pérdida del poder adquisitivo de los argentinos y una asfixia financiera que afecta tanto a pequeños productores como a grandes firmas internacionales.

Mauricio Colomé, presidente de la Cámara Bodeguera de San Juan, habló con Tiempo de San Juan y definió la situación actual con una crudeza llamativa: "Es sumamente compleja. Te diría que es de los últimos 25 años el peor".

Un mercado deprimido y cambios de hábito

El corazón del problema radica en un mercado interno y externo que ha dejado de elegir el vino como opción primordial. Según Colomé, "el mercado está totalmente deprimido porque hay una pérdida importante del poder adquisitivo. Entonces, la gente prescinde del vino". En efecto, el vino en la mesa diaria ya no es moneda corriente.

Aseguró que el sector intenta atraer clientes manteniendo precios bajos, pero que el esfuerzo es insuficiente frente a competidores que no demanda el esfuerzo de convertir la uva en vino. "Hoy una botella de vino perfectamente tomable, rico, está un 20 o un 30% más barata que una botella de cerveza premium", dijo.

A esto se suma un cambio cultural profundo en los consumidores más jóvenes. En la Cámara Bodeguera local y en base a estudios internacionales de consumidores aseguraron que los menores de 35 años están migrando hacia otras bebidas que no son vinos, o bien reduciendo el consumo de alcohol por salud.

Por si fuera poco, hay una sobreoferta mundial de vino. No solo Argentina sufre; hay una sobreabundancia de viñedos en potencias como Francia, Italia y España, lo que presiona los precios a nivel global.

San Juan, peor que otras zonas

Si bien Mendoza acapara los titulares por su volumen e historia, Colomé advirtió que en San Juan la crisis golpea con mayor fuerza debido a la estructura de sus bodegas.

Por empezar aquí hay menos bodegas fraccionadoras que la vecina Mendoza. La mayoría de las bodegas locales son "trasladistas" (venden vino a granel). "El vino a granel es un commodity; mientras no lo embotellés y no hagás una marca determinada, no podés defender mucho el precio", indicó.

A eso se suma el peso del flete. San Juan enfrenta una desventaja competitiva por su ubicación geográfica. "San Juan tiene fletes muy caros porque generalmente todos los fletes son terminales... a veces tienen flete muerto, entonces todo es más caro", agregó.

Gigantes en apuros

La crisis financiera ha alcanzado incluso a bodegas con respaldo de capitales extranjeros o trayectoria centenaria. El caso testigo ha sido bodega Norton (del grupo Swarovski) que entró en convocatoria, y le siguió Bianchi con problemas de liquidez. En San Juan el caso que ilustra esta asfixia es Casa Montes que el último cuatrimestre del 2025 sufrió el rechazo de más de 200 cheques originado por un problema administrativo de un plan de pagos con el ente recaudador ARCA (Ex AFIP). Todo derivo en un embargo de sus cuentas, del que la empresa sanjuanina asegura que está saliendo. Según explicó a Tiempo de San Juan, la estabilización está llegando con ventas internas y externas y un apoyo puntual del Banco San Juan, que le ha permitido pagar el 90% de los cheques rechazados.

Pero el titular de la Cámara que reúne a las bodegas sanjuaninas insistió en que les está resultando cada vez más difícil mantener la rueda en funcionamiento. “Te diría que el 90% de las bodegas argentinas están en venta. Si surge un comprador, se venderá”, afirmó Colomé.

La frase resume la vulnerabilidad que atraviesa el sector y anticipa un futuro complejo para una de las industrias más tradicionales de la región.