San Juan refuerza los controles sanitarios y la vacunación contra la Gripe A

Ante el incremento de cuadros respiratorios, el sistema de salud de San Juan profundizó las tareas de control epidemiológico y fortaleció la campaña de vacunación contra la Gripe A . Las acciones son coordinadas por el Ministerio de Salud, a través del Departamento de Medicina Sanitaria y la División de Epidemiología , dependientes de la Secretaría Técnica.

El operativo incluye el monitoreo permanente de pacientes ambulatorios e internados que presentan síntomas respiratorios o estados febriles, en articulación con hospitales y centros de salud de toda la provincia. En este marco, se aplican los protocolos sanitarios vigentes para el abordaje de la situación epidemiológica.

De manera paralela, se reforzó el funcionamiento de los consultorios febriles distribuidos en distintos departamentos, espacios destinados a la atención de personas con fiebre, síntomas compatibles con Gripe A, casos sospechosos de dengue y pacientes con antecedentes de viaje reciente.

Desde la cartera sanitaria insistieron en la importancia de mantener al día los esquemas de vacunación, disponibles de forma gratuita en hospitales y centros de atención primaria. Además, recomendaron medidas básicas de prevención como el lavado frecuente de manos con agua y jabón, cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar y evitar compartir elementos de uso personal.

También se aconseja desinfectar superficies de uso frecuente, ventilar los ambientes cerrados —preferentemente con ventilación cruzada— y reducir el contacto social en caso de presentar síntomas respiratorios.

Consultorios febriles por zonas

Zona I – Capital y alrededores:

CAPS Dr. Alfonso Barassi: 7 a 19

Hospital Dr. Guillermo Rawson: 24 hs

CAPS Monseñor Ricardo Báez Laspiur (Chimbas): 24 hs

CAPS Carmen Ibone Silva (Santa Lucía): 7 a 19

CAPS Arturo Cabral de la Colina (9 de Julio): 24 hs

Zona II – Este:

Hospital Dr. César Aguilar (Caucete): 24 hs

Hospital Dra. Stella Molina (San Martín): 24 hs

Zona III – Norte:

Hospital Dr. José Giordano (Albardón): 24 hs

CAPS Las Lomitas: 7 a 14

Zona IV – Oeste:

Hospital Gral. Dra. Julieta Lanteri (Rivadavia): 24 hs

Hospital Dr. Marcial Quiroga: 24 hs

Zona V – Sur: