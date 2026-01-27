Conocé el estado de las rutas este martes en San Juan

El estado de las rutas en San Juan, este martes.

Después de las importantes lluvias, crecidas y tormentas que se registraron en San Juan y complicaron los caminos a lo largo del fin de semana, la Dirección Nacional de Vialidad informó que este martes de vacaciones de verano, todas las rutas se encuentran transitables. Sin embargo, pidieron precaución en algunos sectores.

Clima Otro día inestable: así estará el martes en San Juan

Atención Con algunas zonas muy complicadas, cuál es el estado de las rutas este lunes en San Juan

El reporte correspondiente las 6:30 de este martes 27 de enero indica que, “la red vial nacional se encuentra transitable con precaución”.

El estado de las rutas en la provincia es el siguiente:

Ruta Nacional 40 – Tramo Huaco a límite con La Rioja

- Estado: Transitable con precaución. Personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.

Ruta Nacional 150 – Tramo Jáchal a Rodeo

- Estado: Transitable personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.

Ruta Nacional 40 – Tramo San Juan a Jáchal

- Estado: Transitable. Con precaución.

-Circular con precaución, personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.

Ruta Nacional 150 – Tramo Huaco a Ischigualasto

- Estado: Personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.

RN 40 sur transitable.

RN 20 transitable.

RN 153 Transitable

RN 141 CAUCETE - LA RIOJA.

Transitable Vialidad Nacional trabaja en distintos tramos de la ruta.

RN 149 CALINGASTA transitable con precaución.

RN 149 Iglesia, transitable con precaución.

Desde el organismo indicaorn que, "personal de Vialidad continuará la inspección del estado de las rutas y se mantienen las guardias permanentes y campamentos móviles en alerta".

* Recomendaciones Generales:

Ante condiciones climáticas adversas, se solicita a los conductores respetar las indicaciones del personal de Vialidad, evitar circular de noche en zonas afectadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.