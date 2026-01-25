domingo 25 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atención

Tras las lluvias, advierten circular con máxima precaución en cuatro puntos de la provincia

Desde Vialidad Nacional indicaron que una arteria importante se vio severamente afectada por el paso del agua y, por ello, debieron trabajar en horas de la noche para poner en condiciones su estado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image
image

Las intensas lluvias registradas en los últimos días en San Juan obligaron a desplegar los operativos de Vialidad Nacional y de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) para mantener los caminos en condiciones y, tras las precipitaciones del sábado en la noche y el domingo en la madrugada, emitieron una advertencia para quienes circulen por cuatro puntos de la provincia.

Lee además
El estado de las rutas en San Juan, este jueves en el inicio de la mañana.
Parte oficial

Rutas en San Juan: varios tramos siguen complicados y piden extrema precaución al volante
domingo con calor veraniego y cielo algo nublado para san juan
Clima

Domingo con calor veraniego y cielo algo nublado para San Juan

Las autoridades recomendaron circular con máxima precaución debido a las condiciones en las que quedaron los caminos. Según el Informe de Estado de Rutas difundido este 25 de enero de 2026 a las 8:30, las precipitaciones provocaron acumulación de agua y material de arrastre, afectando la transitabilidad.

A pesar de este escenario adverso, los organismos viales remarcaron que se realizaron intensos trabajos durante la noche para sostener la circulación y evitar cortes totales en una de las arterias más importantes de la provincia.

image

Se informó que quienes viajen hacia Calingasta, Iglesia, Rodeo o el Paso de Agua Negra pueden hacerlo por la ruta habitual, utilizando la RP 436 hasta la RP 414, aunque bajo estrictas medidas de precaución. Desde la DPV detallaron que la RP 436, en el tramo que va desde Talacasto hasta el derivador de la RP 414, se encuentra transitable con precaución, gracias a las tareas de mantenimiento y despeje realizadas contrarreloj.

Además, en la zona se desplegó un operativo de Gendarmería Nacional, que se encuentra informando a los conductores sobre la situación y brindando indicaciones. Las autoridades insistieron en la necesidad de respetar las señales y las órdenes del personal apostado en los distintos puntos críticos.

image

Finalmente, Vialidad solicitó difundir la información por todos los medios posibles y reiteró el llamado a la responsabilidad individual. “Máxima precaución. Cuidémonos entre todos”, remarcaron, ante un contexto climático que podría seguir generando complicaciones en la red vial sanjuanina.

Temas
Seguí leyendo

El pelotón sale a conquistar la ruta: el recorrido de la primera etapa de la Vuelta a San Juan

Tras las intensas lluvias, advierten que hay caminos anegados en accesos claves de San Juan

Jornada con calor y nubosidad: así estará el tiempo este sábado en San Juan

Arranca la Vuelta a San Juan: el puntapié, desde Santa Lucía con un prólogo

Por las lluvias, se suspendieron las Colonias de Verano gratuitas en dos departamentos sanjuaninos

Tras las tormentas, San Juan sigue bajo alerta: mirá cómo estará el tiempo este viernes

Mal aliento fuera de casa: trucos simples para recuperar la frescura sin cepillo

¡Se largó!: fuertes chaparrones se registraron en toda la provincia

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Escandaloso final en FADEP: con un polémico arbitraje, Unión fue goleado y quedó eliminado del Regional
Semifinal del Regional

Escandaloso final en FADEP: con un polémico arbitraje, Unión fue goleado y quedó eliminado del Regional

Atrapan a un menor por el robo a un club de fútbol y secuestran la mayor cantidad de droga del año en San Juan
La Bebida

Atrapan a un menor por el robo a un club de fútbol y secuestran la mayor cantidad de droga del año en San Juan

El Muro Benavidez y la caza al marrón
Columna

El Muro Benavidez y la caza al "marrón"

Postales del frío extremo: imágenes que reflejan el impacto de la ola polar en Estados Unidos
Galería de fotos

Postales del frío extremo: imágenes que reflejan el impacto de la ola polar en Estados Unidos

La obra que comenzó a construirse en 2017 en San Martín y quedó abandonada, será retomada y refuncionalizada para la creación del Hospital Jardín, destinado a la atención de la salud mental. Fotos: Munipalidad de San Martín.
Avance

Centrado en la biofilia, cómo será el primer "Hospital Jardín" destinado a la salud mental de los sanjuaninos

Te Puede Interesar

El día que Zonda se convirtió en Barreal por el temporal que arrasó con autos y casas
Fotos y videos

El día que Zonda se convirtió en "Barreal" por el temporal que arrasó con autos y casas

Por Redacción Tiempo de San Juan
La familia del Club Juan B. Del Bono está lista para celebrar el primer centenario del club de sus amores. Fotos y video: Coco Porcel video
Gran protagonista del fútbol sanjuanino

¡Del Bono está de fiesta!: cumple 100 años la pasión que vibra en la Esquina Colorada

De amigos a enemigos y un asesinato a traición que sacudió a Villa Alonso
Historias del crimen

De amigos a enemigos y un asesinato a traición que sacudió a Villa Alonso

La emoción del sanjuanino Alan Cantero y los suyos tras el momentazo con Messi
Inolvidable

La emoción del sanjuanino Alan Cantero y los suyos tras el momentazo con Messi

Fue estafado en Chile, pero reaccionó a tiempo, persiguió al delincuente y lo atrapó
A tener cuidado

Fue estafado en Chile, pero reaccionó a tiempo, persiguió al delincuente y lo atrapó