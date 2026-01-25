Tras las lluvias, advierten circular con máxima precaución en cuatro puntos de la provincia

Las intensas lluvias registradas en los últimos días en San Juan obligaron a desplegar los operativos de Vialidad Nacional y de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) para mantener los caminos en condiciones y, tras las precipitaciones del sábado en la noche y el domingo en la madrugada, emitieron una advertencia para quienes circulen por cuatro puntos de la provincia.

Las autoridades recomendaron circular con máxima precaución debido a las condiciones en las que quedaron los caminos. Según el Informe de Estado de Rutas difundido este 25 de enero de 2026 a las 8:30, las precipitaciones provocaron acumulación de agua y material de arrastre, afectando la transitabilidad.

A pesar de este escenario adverso, los organismos viales remarcaron que se realizaron intensos trabajos durante la noche para sostener la circulación y evitar cortes totales en una de las arterias más importantes de la provincia.

image

Se informó que quienes viajen hacia Calingasta, Iglesia, Rodeo o el Paso de Agua Negra pueden hacerlo por la ruta habitual, utilizando la RP 436 hasta la RP 414, aunque bajo estrictas medidas de precaución. Desde la DPV detallaron que la RP 436, en el tramo que va desde Talacasto hasta el derivador de la RP 414, se encuentra transitable con precaución, gracias a las tareas de mantenimiento y despeje realizadas contrarreloj.

Además, en la zona se desplegó un operativo de Gendarmería Nacional, que se encuentra informando a los conductores sobre la situación y brindando indicaciones. Las autoridades insistieron en la necesidad de respetar las señales y las órdenes del personal apostado en los distintos puntos críticos.

image

Finalmente, Vialidad solicitó difundir la información por todos los medios posibles y reiteró el llamado a la responsabilidad individual. “Máxima precaución. Cuidémonos entre todos”, remarcaron, ante un contexto climático que podría seguir generando complicaciones en la red vial sanjuanina.