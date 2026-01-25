Tras una jornada marcada por intensas lluvias y altas temperaturas, este domingo pasadas las 19 horas se produjo el arribo del ventarrón al Gran San Juan. El fenómeno se hizo sentir luego de las precipitaciones que afectaron a distintos departamentos de la provincia, entre ellos Zonda e Iglesia.

Tras el temporal Tiempo en Zonda: las fotos de las escenas desoladoras que dejaron las inundaciones y el video del auto atrapado

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para la noche de este domingo rige un alerta naranja por tormentas fuertes para los departamentos de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, zona baja de Pocito, zona baja de Rivadavia y zona baja de Sarmiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2015561354074001868&partner=&hide_thread=false ¡Llegó el ventarrón! El video del arribo de las ráfagas, tras las lluvias y el calor en San Juan pic.twitter.com/578NKsqxqx — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 25, 2026

De acuerdo al organismo nacional, el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas, que podrán estar acompañadas principalmente por granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y abundante precipitación en cortos períodos. En ese marco, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, que podrían ser superados de manera localizada.

Asimismo, el SMN indicó que las precipitaciones continuarían durante las primeras horas del lunes. Para ese período, se emitió un alerta amarilla, que advierte sobre tormentas fuertes y, de forma aislada, severas. Estas condiciones podrían incluir granizo, actividad eléctrica, lluvias intensas en cortos lapsos y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, con acumulados estimados de entre 20 y 45 milímetros, que también podrían superarse de manera puntual.

En los niveles más elevados de la cordillera, señalaron que las precipitaciones podrían presentarse mayormente en forma de granizo y/o nieve.