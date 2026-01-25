domingo 25 de enero 2026

Tiempo de locos

¡Llegó el ventarrón! El video del arribo de las ráfagas, tras las lluvias y el calor en San Juan

El fenómeno se registró durante la noche del domingo y estuvo precedido por precipitaciones en distintos puntos de la provincia. El SMN emitió alertas por tormentas fuertes para el Gran San Juan y anticipó que las condiciones inestables se mantendrán durante la madrugada del lunes, con probabilidad de ráfagas intensas, granizo y lluvias abundantes en cortos períodos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tiempo en Zonda: las fotos de las escenas desoladoras que dejaron las inundaciones y el video del auto atrapado
Tras las lluvias, advierten circular con máxima precaución en cuatro puntos de la provincia

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para la noche de este domingo rige un alerta naranja por tormentas fuertes para los departamentos de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, zona baja de Pocito, zona baja de Rivadavia y zona baja de Sarmiento.

De acuerdo al organismo nacional, el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas, que podrán estar acompañadas principalmente por granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y abundante precipitación en cortos períodos. En ese marco, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, que podrían ser superados de manera localizada.

Asimismo, el SMN indicó que las precipitaciones continuarían durante las primeras horas del lunes. Para ese período, se emitió un alerta amarilla, que advierte sobre tormentas fuertes y, de forma aislada, severas. Estas condiciones podrían incluir granizo, actividad eléctrica, lluvias intensas en cortos lapsos y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, con acumulados estimados de entre 20 y 45 milímetros, que también podrían superarse de manera puntual.

En los niveles más elevados de la cordillera, señalaron que las precipitaciones podrían presentarse mayormente en forma de granizo y/o nieve.

Video: jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos

"Se borraron", aseguró la madre del chico ahogado en el Canal Benavidez sobre los menores bajo la lupa

El día que Zonda se convirtió en "Barreal" por el temporal que arrasó con autos y casas

Domingo con calor veraniego y cielo algo nublado para San Juan

Centrado en la biofilia, cómo será el primer "Hospital Jardín" destinado a la salud mental de los sanjuaninos

Tomás Moyano, la promesa del ciclismo que estuvo a punto de colgar la bici, no se rindió y hoy es protagonista en la Vuelta a San Juan

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149

Imperdible exposición: la infancia veraniega de grandes artistas sanjuaninos, una pinturita

De la calle al micrófono: Diego Díaz, el pibe de barrio lleno de tatuajes que convirtió sus cicatrices en canciones

Buscate si fuiste a ver el capítulo II de la Vuelta a San Juan 2026