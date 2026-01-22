jueves 22 de enero 2026

Para tener en cuenta

Mal aliento fuera de casa: trucos simples para recuperar la frescura sin cepillo

Especialistas en odontología aseguran que, aun sin poder lavarse los dientes, existen estrategias prácticas y respaldadas por la ciencia para combatir la halitosis y evitar momentos incómodos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El mal aliento, o halitosis, es un problema más frecuente de lo que se cree. De acuerdo con datos de Harvard Health Publishing y la Federación Dental Internacional, hasta el 50% de la población lo padece en algún momento de su vida, con impacto directo en la vida social, laboral y personal.

La causa principal suele ser la acumulación de bacterias en la boca —especialmente en la lengua y entre los dientes— que generan compuestos de azufre responsables del olor desagradable. A esto se suman factores como una higiene deficiente, el consumo de ciertos alimentos, el tabaquismo o enfermedades bucodentales.

Si bien el cepillado es la herramienta clave para prevenir la halitosis, los expertos coinciden en que existen alternativas simples y efectivas cuando no es posible recurrir a la higiene dental habitual.

image

Hidratación, el primer aliado

Beber agua de manera frecuente ayuda a eliminar restos de comida y a estimular la producción de saliva, una defensa natural contra las bacterias. Tomar pequeños sorbos durante períodos prolongados sin comer o después de hablar mucho puede marcar una diferencia inmediata en la frescura del aliento.

Chicle sin azúcar, mejor con xilitol

Masticar chicle sin azúcar, especialmente aquellos que contienen xilitol, favorece la salivación y reduce la adhesión de bacterias a los dientes. Especialistas recomiendan evitar los chicles azucarados, ya que alimentan a las bacterias y pueden empeorar el problema con el tiempo.

Enjuagues y sprays bucales

Los enjuagues sin alcohol y los sprays orales son opciones prácticas para momentos puntuales. Utilizados durante unos 30 segundos, ayudan a reducir la carga bacteriana y refrescan el aliento. Es clave optar por productos sin alcohol para no provocar sequedad bucal.

Alimentos que ayudan de forma natural

Manzanas, zanahorias y apio estimulan la limpieza mecánica de dientes y encías, además de promover la producción de saliva. El yogur natural sin azúcar, gracias a sus probióticos, puede disminuir las bacterias presentes en la lengua.

También las hierbas frescas como perejil, menta o cilantro contienen clorofila, conocida por su efecto neutralizador de olores.

Lo que conviene evitar

Ajo, cebolla, café, alcohol, pescados y especias fuertes intensifican la halitosis y favorecen la sequedad bucal. Los especialistas recomiendan acompañar su consumo con agua para reducir su impacto en el aliento.

Un truco poco conocido: limpiar la lengua

La lengua es uno de los principales reservorios de bacterias. Cuando no hay cepillo a mano, pasar suavemente una cuchara limpia sobre la superficie puede eliminar gran parte de los microorganismos y aliviar el mal olor de forma inmediata.

Cuándo consultar a un profesional

Si el mal aliento persiste pese a una buena higiene y la aplicación de estas medidas, podría ser señal de caries, infecciones bucales o incluso trastornos digestivos. En esos casos, los especialistas recomiendan consultar con un odontólogo para un diagnóstico adecuado.

Controlar el mal aliento es posible incluso fuera de casa. Con hábitos simples y avalados por la ciencia, se puede mantener la frescura y cuidar la salud bucal. Cuando el problema se vuelve persistente, la consulta profesional es clave.

Fuente: Infobae

