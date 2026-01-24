Domingo con calor veraniego y cielo algo nublado para San Juan

El calor seguirá siendo protagonista en San Juan este domingo 25 de enero. Según el pronóstico meteorológico, la provincia atravesará una jornada sofocante, con temperaturas que se mantendrán altas desde las primeras horas del día y un ambiente que se volverá pesado con el correr de la tarde.
La mínima prevista rondará los 24 grados, lo que anticipa una madrugada y una mañana cálidas, sin un descenso significativo del termómetro. Con el paso de las horas, el calor irá en aumento hasta alcanzar una máxima cercana a los 37 grados, consolidando un domingo típico del verano sanjuanino.
En cuanto a las condiciones del cielo, se espera nubosidad variable, con momentos de cielo parcialmente cubierto, aunque sin probabilidad de precipitaciones. El viento soplará leve a moderado, principalmente del sector norte, lo que contribuirá a sostener las altas temperaturas durante la jornada.
Hacia la noche, si bien el sol comenzará a ceder, el alivio será relativo, ya que el termómetro se mantendrá elevado y el ambiente seguirá cálido. Ante este panorama, se recomienda extremar los cuidados, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y mantenerse bien hidratado.