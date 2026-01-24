Domingo con calor veraniego y cielo algo nublado para San Juan

El calor seguirá siendo protagonista en San Juan este domingo 25 de enero . Según el pronóstico meteorológico, la provincia atravesará una jornada sofocante, con temperaturas que se mantendrán altas desde las primeras horas del día y un ambiente que se volverá pesado con el correr de la tarde.

La mínima prevista rondará los 24 grados , lo que anticipa una madrugada y una mañana cálidas, sin un descenso significativo del termómetro. Con el paso de las horas, el calor irá en aumento hasta alcanzar una máxima cercana a los 37 grados, consolidando un domingo típico del verano sanjuanino .

En cuanto a las condiciones del cielo, se espera nubosidad variable, con momentos de cielo parcialmente cubierto, aunque sin probabilidad de precipitaciones. El viento soplará leve a moderado, principalmente del sector norte, lo que contribuirá a sostener las altas temperaturas durante la jornada.

Hacia la noche, si bien el sol comenzará a ceder, el alivio será relativo, ya que el termómetro se mantendrá elevado y el ambiente seguirá cálido. Ante este panorama, se recomienda extremar los cuidados, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y mantenerse bien hidratado.