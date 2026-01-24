sábado 24 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ciclismo

El pelotón sale a conquistar la ruta: el recorrido de la primera etapa de la Vuelta a San Juan

Con largada en plena Plaza 25 de Mayo y llegada frente al Estadio Aldo Cantoni, la primera etapa de la Vuelta a San Juan tendrá 138,5 kilómetros y un recorrido que atravesará varios departamentos. Kevin Castro, ganador del prólogo en Santa Lucía, parte como líder de la general.

Por Redacción Tiempo de San Juan
c31312dd-5a69-49db-8431-034f58dbf380

ociedLa Vuelta a San Juan pondrá primera este sábado 24 de enero con una etapa que promete movimiento, ritmo y mucha ruta. El pelotón tendrá su punto de partida en el corazón de la provincia y luego saldrá a recorrer distintos departamentos antes de volver a Capital para definir la jornada.

Lee además
domingo con calor veraniego y cielo algo nublado para san juan
Clima

Domingo con calor veraniego y cielo algo nublado para San Juan
tras las intensas lluvias, advierten que hay caminos anegados en accesos claves de san juan
Atención

Tras las intensas lluvias, advierten que hay caminos anegados en accesos claves de San Juan

La Etapa 1 será Capital–Sarmiento–Albardón–Capital, con concentración desde las 14.15 en la Plaza 25 de Mayo y largada oficial a las 15.30 desde el mismo lugar. La llegada está prevista en Capital, con línea de meta frente al Estadio Aldo Cantoni.

Antes de lanzarse a la competencia, habrá un tren controlado por calle Mendoza hacia el sur hasta el cruce con Avenida Circunvalación, donde se ubicará la Vía Oficial KM0, tras aproximadamente 2 kilómetros.

En cuanto al recorrido, el trazado llevará al pelotón por calle Mendoza al sur hasta Calle 5, para empalmar con Avenida Joaquín Uñac y continuar hasta Calle 11 (Pocito). Desde allí irá al este hasta Ruta 40, bajará hacia el sur hasta Ruta 295 (Sarmiento), seguirá al este por Ruta 246 y luego tomará hacia el norte por calle La Plata, continuando hasta calle Rawson (San Martín).

55055767347_822fe67084_c

Más adelante, el circuito avanzará al oeste para empalmar con calle Nacional y seguir hacia el norte hasta calle Aguilera (Angaco). Después, el pelotón irá al oeste hasta calle Sarmiento (Albardón), continuará hasta Ruta 40, bajará al sur hasta Avenida Circunvalación, ingresará al anillo y saldrá por Avenida Ignacio de la Roza. El cierre será por Urquiza hacia el norte hasta la línea de meta frente al Cantoni.

El total del recorrido será de 138,500 kilómetros aproximadamente, en una jornada que marcará el primer gran examen de la carrera, con cambios de ritmo, tramos veloces y el desgaste lógico de una etapa larga.

Además, desde la organización informaron que habrá corte total de tránsito entre las 14:00 y las 17:30 aproximadamente en inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo, mientras que durante el desarrollo de la competencia se realizarán cortes transversales intermitentes en distintos puntos del recorrido.

En lo deportivo, el gran dato de la previa es que Kevin Castro llegará a esta primera etapa como líder de la clasificación general, luego de quedarse con la victoria en el prólogo disputado este viernes en Santa Lucía.

Seguí leyendo

Jornada con calor y nubosidad: así estará el tiempo este sábado en San Juan

Arranca la Vuelta a San Juan: el puntapié, desde Santa Lucía con un prólogo

Por las lluvias, se suspendieron las Colonias de Verano gratuitas en dos departamentos sanjuaninos

Tras las tormentas, San Juan sigue bajo alerta: mirá cómo estará el tiempo este viernes

Mal aliento fuera de casa: trucos simples para recuperar la frescura sin cepillo

¡Se largó!: fuertes chaparrones se registraron en toda la provincia

Habrá un festival de "abraza árboles" en Iglesia: cuándo será y cuánto cuesta

San Juan, la más calurosa del país: ¿llegarán fuertes ráfagas y granizo?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
domingo con calor veraniego y cielo algo nublado para san juan
Clima

Domingo con calor veraniego y cielo algo nublado para San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video: el agua desbordó el río en el Puente Blanco de Zonda y causó serios daños
Impactante

Video: el agua desbordó el río en el Puente Blanco de Zonda y causó serios daños

Amplio operativo provincial tras el temporal: asistencia, evacuaciones y relevamientos en los departamentos más afectados
Despliegue

Amplio operativo provincial tras el temporal: asistencia, evacuaciones y relevamientos en los departamentos más afectados

Entre las empresas textiles sanjuaninas que logran sostener su actividad están las que exportan con valor agregado.
Industria

Las empresas textiles que logran sostenerse en pie hoy en San Juan y por qué

Atrapan a un menor por el robo a un club de fútbol y secuestran la mayor cantidad de droga del año en San Juan
La Bebida

Atrapan a un menor por el robo a un club de fútbol y secuestran la mayor cantidad de droga del año en San Juan

Tras las intensas lluvias, advierten que hay caminos anegados en accesos claves de San Juan
Atención

Tras las intensas lluvias, advierten que hay caminos anegados en accesos claves de San Juan

Te Puede Interesar

La obra que comenzó a construirse en 2017 en San Martín y quedó abandonada, será retomada y refuncionalizada para la creación del Hospital Jardín, destinado a la atención de la salud mental. Fotos: Munipalidad de San Martín.
Avance

Centrado en la biofilia, cómo será el primer "Hospital Jardín" destinado a la salud mental de los sanjuaninos

Por Daiana Kaziura
Domingo con calor veraniego y cielo algo nublado para San Juan
Clima

Domingo con calor veraniego y cielo algo nublado para San Juan

El día que el sanjuanino Alan Cantero enfrentó a su ídolo: Messi, la camiseta y un sueño hecho realidad
Inolvidable

El día que el sanjuanino Alan Cantero enfrentó a su ídolo: Messi, la camiseta y un sueño hecho realidad

Escandaloso final en FADEP: con un polémico arbitraje, Unión fue goleado y quedó eliminado del Regional
Semifinal del Regional

Escandaloso final en FADEP: con un polémico arbitraje, Unión fue goleado y quedó eliminado del Regional

Crecientes y lluvias: cortaron de forma preventiva la Ruta 40 en Ullum
Consecuencias del temporal

Crecientes y lluvias: cortaron de forma preventiva la Ruta 40 en Ullum