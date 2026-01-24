El pelotón sale a conquistar la ruta: el recorrido de la primera etapa de la Vuelta a San Juan

ociedLa Vuelta a San Juan pondrá primera este sábado 24 de enero con una etapa que promete movimiento, ritmo y mucha ruta. El pelotón tendrá su punto de partida en el corazón de la provincia y luego saldrá a recorrer distintos departamentos antes de volver a Capital para definir la jornada.

La Etapa 1 será Capital–Sarmiento–Albardón–Capital, con concentración desde las 14.15 en la Plaza 25 de Mayo y largada oficial a las 15.30 desde el mismo lugar. La llegada está prevista en Capital, con línea de meta frente al Estadio Aldo Cantoni.

Antes de lanzarse a la competencia, habrá un tren controlado por calle Mendoza hacia el sur hasta el cruce con Avenida Circunvalación, donde se ubicará la Vía Oficial KM0, tras aproximadamente 2 kilómetros.

En cuanto al recorrido, el trazado llevará al pelotón por calle Mendoza al sur hasta Calle 5, para empalmar con Avenida Joaquín Uñac y continuar hasta Calle 11 (Pocito). Desde allí irá al este hasta Ruta 40, bajará hacia el sur hasta Ruta 295 (Sarmiento), seguirá al este por Ruta 246 y luego tomará hacia el norte por calle La Plata, continuando hasta calle Rawson (San Martín).

Más adelante, el circuito avanzará al oeste para empalmar con calle Nacional y seguir hacia el norte hasta calle Aguilera (Angaco). Después, el pelotón irá al oeste hasta calle Sarmiento (Albardón), continuará hasta Ruta 40, bajará al sur hasta Avenida Circunvalación, ingresará al anillo y saldrá por Avenida Ignacio de la Roza. El cierre será por Urquiza hacia el norte hasta la línea de meta frente al Cantoni.

El total del recorrido será de 138,500 kilómetros aproximadamente, en una jornada que marcará el primer gran examen de la carrera, con cambios de ritmo, tramos veloces y el desgaste lógico de una etapa larga.

Además, desde la organización informaron que habrá corte total de tránsito entre las 14:00 y las 17:30 aproximadamente en inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo, mientras que durante el desarrollo de la competencia se realizarán cortes transversales intermitentes en distintos puntos del recorrido.

En lo deportivo, el gran dato de la previa es que Kevin Castro llegará a esta primera etapa como líder de la clasificación general, luego de quedarse con la victoria en el prólogo disputado este viernes en Santa Lucía.