Arranca la Vuelta a San Juan: el puntapié, desde Santa Lucía con un prólogo

Desde este viernes 23 al domingo 1 de febrero, en la provincia se celebrará la 41° edición de la Vuelta a San Juan. La competencia de ciclismo en ruta recorrerá varios departamentos; y contará con un prólogo y nueve etapas, incluida una contrarreloj individual.

Esta competencia, destinada a ciclistas masculinos de categoría Sub 23 y Elite, contará con la presencia de renombrados equipos locales, nacionales e internacionales de países aledaños.

La Vuelta a San Juan contará con la organización de Pedal Club Olimpia, respaldo de Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte con Secretaría de Deporte y Agencia Deportes San Juan, fiscalización de Federación Ciclista Sanjuanina y auspicio principal de Gobierno de San Juan.

A continuación, la información correspondiente a la actividad de mañana:

Viernes 23 de enero – Prólogo

Departamento: Santa Lucía.

Concentración: 19 horas, en intersección de calles Tomás Edison y Colón.

Largada: 20 horas.

Recorrido: por calle Colón hacia el norte hasta calle Cordillera de los Andes, al este hasta calle San Juan, al sur hasta calle San Lorenzo, al oeste hasta calle Colón, al norte hasta Línea de Meta en el mismo sitio donde fue la Largada (Colón y Tomás Edison).

Total: 7,6 KM aprox. cada giro. Cantidad total de giros a confirmar por comisarios deportivos de la carrera.

San Juan consolida su Vuelta Inclusiva a nivel nacional

La edición 2026 del evento se llevará a cabo este viernes 23 de enero, en horario de tarde, en el mismo lugar donde horas después se correrá el Prólogo de la Vuelta. El evento contará con dos categorías para los interesados en participar.

Concentración: calles Tomás Edison y Colón, Santa Lucía.

17 horas: Vuelta participativa (apta a todo público, preferentemente familias).

18 horas: Vuelta competitiva (handbike, triciclo, individual y tándem).