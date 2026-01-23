Identificaron al motociclista fallecido en el accidente de tránsito con un colectivo en Capital

Con el correr de las horas, la Justicia logró identificar al motociclista que perdió la vida en el grave accidente de tránsito ocurrido este jueves por la tarde en Capital, donde una moto terminó debajo de un colectivo del transporte público. Se trata de Lucas Leandro Gonzalez , de 38 años, quien murió tras ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson.

El siniestro se produjo alrededor de las 18:15 en la intersección de calles Saúl Quiroga y Jorge Darío Bence , en el barrio Frondizzi. Según el informe oficial de la UFI Delitos Especiales, el colectivo interno 93 de la línea 407, perteneciente a la empresa Transporte Público Albardón S.R.L., circulaba por Jorge Darío Bence de sur a norte cuando fue impactado en su lateral derecho por una motocicleta Gillera VC 200 cc, conducida por Gonzalez, que transitaba por calle Saúl Quiroga.

Como consecuencia del impacto, la motocicleta quedó atrapada debajo del colectivo, mientras que el conductor del rodado menor salió despedido y quedó tendido sobre la calzada con heridas de extrema gravedad, especialmente en la cabeza. Aunque fue trasladado con vida al hospital, minutos más tarde se confirmó su fallecimiento.

En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría Santa Lucía Este, personal de Policía Científica y de la Brigada Policial de Delitos Especiales, quienes realizaron las pericias correspondientes. Los investigadores constataron huellas de frenada y signos de efracción, elementos clave para la reconstrucción de la mecánica del choque.

Por el hecho quedó detenido Jonathan Omar Cortez, de 39 años, conductor del colectivo, domiciliado en Albardón, quien fue alojado en los calabozos de la Comisaría 27ª. La causa fue caratulada como homicidio culposo agravado por la conducción negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor.

La Justicia ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente. Intervienen en la causa el fiscal de turno Francisco Micheltorena (subrogando a Adolfo Díaz) y la ayudante fiscal Gemma Cabrera.