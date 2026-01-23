viernes 23 de enero 2026

En las redes

Sigue la preocupación por la sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: le piden un milagro al Cura Brochero

Familiares y amigos de Evelyn Esquivel difundieron un mensaje de fe y esperanza que se viralizó en redes sociales. La mujer continúa grave, tras el siniestro ocurrido en El Encón.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La preocupación por la salud de Evelyn Esquivel no cede y, mientras continúa internada tras el grave accidente vial ocurrido en 25 de Mayo, familiares, amigos y vecinos comenzaron a aferrarse a la fe. En las últimas horas empezó a circular un flyer con el rostro de la joven sanjuanina y la imagen del Cura Brochero, acompañado por un mensaje cargado de esperanza: “Cura Brochero, hoy te pedimos que intercedas ante Dios por la salud de nuestra Eve”.

El pedido se viralizó rápidamente en redes sociales y grupos de WhatsApp, en medio de la angustia por el delicado estado de la joven de 30 años, quien fue la más afectada en el vuelco ocurrido el lunes pasado sobre la Ruta 20, a la altura de El Encón.

image

Las dudas y la investigación

El siniestro vial generó desde un primer momento una serie de interrogantes por parte del entorno de Evelyn. Según conoció este diario, la familia manifestó no saber con precisión qué ocurrió entre las 6 y las 9.30 de la mañana, lapso en el que se produjo el siniestro y la posterior asistencia médica. También plantearon dudas sobre quién conducía el vehículo y sobre la demora en la atención.

Desde la Fiscalía, el fiscal Sebastián Gómez buscó llevar tranquilidad y aseguró que no hay elementos que hagan sospechar de irregularidades. Indicó que la UFI Delitos Especiales preservó las pruebas y avanza con las pericias correspondientes, mientras esperan la evolución médica de la joven, quien despertó tras permanecer varios días en coma inducido.

De acuerdo a fuentes judiciales, en un primer momento se había señalado que quien conducía el Peugeot 208 era Nilson Molina, de 30 años. Sin embargo, esa versión fue desmentida luego por Mariana Daniela Páez Atencio, de 33 años, quien declaró ante la Justicia y confirmó que ella manejaba el vehículo y que además es su propietaria.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del lunes 12 de enero, en el kilómetro 443 de la Ruta 20, a unos 25 kilómetros del límite con San Luis. La conductora admitió que perdió el control del auto, aunque no precisó las causas. Los investigadores sospechan que pudo haberse quedado dormida o haber tenido un descuido al volante.

Aún se aguardan los resultados de los dosajes para determinar si hubo consumo de alcohol. Los tres ocupantes regresaban de Córdoba, donde habrían asistido a una fiesta electrónica, y emprendieron el viaje cerca de la 1 de la madrugada, sin haber dormido.

Sobre el tiempo transcurrido hasta la llegada de la ambulancia, los investigadores explicaron que el accidente ocurrió en una zona prácticamente desierta. Según indicaron, la conductora permaneció al costado de la ruta hasta que un automovilista los auxilió y los trasladó a un puesto policial para pedir ayuda. Entre la búsqueda de la ambulancia, la asistencia y el traslado al Hospital Rawson, se superaron las 9 de la mañana.

Evelyn viajaba en el asiento trasero, dormida y sin cinturón de seguridad, lo que explicaría la gravedad de las lesiones sufridas durante el vuelco.

