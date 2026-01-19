Video: una sanjuanina viajó engañada y conoció el mar por primera vez a sus 64 años

Lo que empezó como un viaje más terminó siendo una experiencia inolvidable. Una sanjuanina de 64 años conoció el mar por primera vez y su reacción, tan genuina y emocionante, se volvió viral en todo el país. Su historia circuló por toda la pantalla nacional. El video.

La mujer llegó a Mar del Plata sin saberlo. Según contó en la entrevista con Pía desde la playa, su hija y su yerno la invitaron a viajar pero no le dijeron el destino ni le dieron mayores detalles. Tras varios kilómetros de ruta, la sorpresa fue inevitable: el destino no era otro que la costa atlántica. Recién al llegar, le revelaron la verdad.

La historia salió a la luz en el programa "Cortá por Lozano", donde la sanjuanina, llamada Rosario, fue entrevistada y relató cómo vivió ese primer encuentro con el mar a los 64 años. "Primera vez en el mar", dijo, con la voz quebrada y sus ojos llenos de emoción. El video: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2013332546294071449&partner=&hide_thread=false Video: una sanjuanina viajó engañada y conoció el mar por primera vez a los 64 años



Viajó sin saber el destino, llegó a Mar del Plata y se encontró cara a cara con el mar. El emotivo relato se conoció en Cortá por Lozano y se volvió viral en todo el país. "Me puse a llorar como… pic.twitter.com/PzYVtd41o7 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 19, 2026

