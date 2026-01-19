lunes 19 de enero 2026

Video: una sanjuanina viajó engañada y conoció el mar por primera vez a sus 64 años

Viajó sin saber el destino, llegó a Mar del Plata y se encontró cara a cara con el mar. El emotivo relato se conoció en Cortá por Lozano y se volvió viral en todo el país. "Me puse a llorar como un niño", dijo la sanjuanina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lo que empezó como un viaje más terminó siendo una experiencia inolvidable. Una sanjuanina de 64 años conoció el mar por primera vez y su reacción, tan genuina y emocionante, se volvió viral en todo el país. Su historia circuló por toda la pantalla nacional. El video.

La mujer llegó a Mar del Plata sin saberlo. Según contó en la entrevista con Pía desde la playa, su hija y su yerno la invitaron a viajar pero no le dijeron el destino ni le dieron mayores detalles. Tras varios kilómetros de ruta, la sorpresa fue inevitable: el destino no era otro que la costa atlántica. Recién al llegar, le revelaron la verdad.

La historia salió a la luz en el programa "Cortá por Lozano", donde la sanjuanina, llamada Rosario, fue entrevistada y relató cómo vivió ese primer encuentro con el mar a los 64 años. "Primera vez en el mar", dijo, con la voz quebrada y sus ojos llenos de emoción.

El video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2013332546294071449&partner=&hide_thread=false

