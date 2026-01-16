viernes 16 de enero 2026

Caso Evelyn Esquivel

Lo que no se dijo del accidente de 25 de Mayo que dejó grave a una joven sanjuanina

La familia de Evelyn Esquivel planteó sus dudas sobre lo ocurrido y el papel de sus amigos. Desde la UFI Delitos Especiales aclararon algunos puntos y dijeron que la amiga dio su versión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Así quedó el auto Peugeot 208 en el que viajaban los tres jóvenes.

Así quedó el auto Peugeot 208 en el que viajaban los tres jóvenes.

En medio de los interrogantes planteados por la familia y las distintas versiones sobre lo ocurrido en el accidente de 25 de Mayo que dejó gravemente herida a una joven sanjuanina, trascendieron detalles del caso que hasta ahora se desconocían. En la fiscalía dijeron que la amiga de la chica herida declaró y aclaró algunos puntos que habían sembrado dudas.

Las dudas surgieron del entorno de Evelyn Esquivel, de 30 años, la única ocupante que sufrió graves lesiones en el siniestro vial ocurrido el lunes último, a primera hora de la mañana, sobre la ruta 20, en la zona de El Encón. Los familiares aseguraron que no saben qué pasó entre las 6 y las 9.30 de la mañana, si recibió atención médica en ese lapso, dijeron que desconocían quién conducía y remarcaron que los dos amigos que viajaban con la joven recién se comunicaron con ellos cuando el caso tomó estado público y se viralizó en redes.

image
Esta es Evelyn Esquivel, la accidentada.

Esta es Evelyn Esquivel, la accidentada.

El fiscal Sebastián Gómez dejó entrever que no hay nada raro alrededor del caso y aseguró que los peritos y el personal de la UFI Delitos Especiales tomaron todas las medidas para preservar pruebas, mientras avanzan con la investigación. También están esperando ver cómo evoluciona Evelyn Esquivel, quien despertó tras pasar algunos días en coma inducido.

Fuentes judiciales señalaron que existían dudas sobre quién manejaba, porque primero se afirmó que era Nilson Molina, de 30 años, quien conducía el Peugeot 208. Sin embargo, luego declaró Mariana Daniela Páez Atencio, de 33 años, y desmintió esa versión inicial. Confirmó que el vehículo es de su propiedad y que ella venía manejando, explicaron.

Estiman que el accidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del lunes 12 de enero, a la altura del kilómetro 443 de la ruta 20, a unos 25 kilómetros al este del límite con San Luis. La conductora admitió que perdió el control del Peugeot, pero no especificó qué ocurrió. Todo eso ahora es materia de investigación, aunque sospechan que se durmió o tuvo un descuido al volante.

image
El coche quedó completamente destrozado.

El coche quedó completamente destrozado.

Todavía no tienen los resultados de los dosajes para saber si la conductora había consumido alcohol o no esa noche. Los tres venían de Córdoba: las dos chicas son sanjuaninas y Molina había sido invitado por ellas a pasar unos días en la provincia. Sobre esto, se comentó que el domingo último estuvieron en una fiesta electrónica en la capital cordobesa y que, al finalizar, emprendieron el viaje. De hecho, calculan que salieron alrededor de la 1 de la madrugada y eso da a entender que no habían dormido.

Tanto Molina como Atencio contaron a los investigadores que ellos viajaban en los asientos delanteros y llevaban puestos los cinturones de seguridad, mientras que Evelyn Esquivel estaba durmiendo en el asiento trasero y no llevaba el cinturón, contaron fuentes judiciales. Por eso sufrió las peores consecuencias durante el vuelco.

image

En relación con la supuesta demora en la asistencia, los investigadores explicaron que el accidente ocurrió en un lugar casi desértico, a primera hora de la mañana, y que no pasaba nadie. Fuentes del caso contaron que Atencio permaneció un largo rato al costado de la ruta hasta que un automovilista los auxilió y la trasladó hasta un puesto policial para pedir ayuda. Eso explicaría el tiempo transcurrido, ya que entre la búsqueda de la ambulancia, el traslado al lugar, la asistencia y el posterior traslado de Esquivel al hospital Rawson se hicieron más de las 9 de la mañana.

