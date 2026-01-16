viernes 16 de enero 2026

Atención

Advierten a los vecinos de Caucete por una serie de intentos de estafa en el departamento

Desde DECSA, la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica en la zona, dieron a conocer un importante comunicado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
DECSA advirtió a los vecinos de Caucete por el registro de intentos de estafa.

DECSA advirtió a los vecinos de Caucete por el registro de intentos de estafa.

Vecinos del departamento Caucete fueron alertados en las últimas horas por la empresa DECSA ante la detección de reiterados intentos de estafa realizados por personas ajenas a la firma, quienes se hacen pasar por personal de la distribuidora eléctrica con el objetivo de obtener datos personales y códigos de verificación.

A través de un comunicado oficial, DECSA informó a la comunidad que se han registrado llamados y mensajes fraudulentos en los que los estafadores comunican supuestos cortes programados del servicio eléctrico que, en realidad, no existen. Bajo este engaño, intentan que los usuarios faciliten códigos de verificación de WhatsApp u otra información sensible.

Desde la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica en la zona fueron enfáticos al remarcar que "DECSA no solicita códigos de verificación, contraseñas ni datos personales por ningún medio, ya sea telefónico, mensajes o redes sociales".

Asimismo, aclararon que los cortes programados del servicio se informan únicamente a través de los canales oficiales de la empresa, por lo que cualquier comunicación que no provenga de esas vías debe ser considerada sospechosa.

Ante este tipo de situaciones, desde DECSA recomiendan no brindar ningún tipo de información, cortar la comunicación de inmediato y contactarse directamente con la empresa para verificar la veracidad del aviso.

image

Los canales habituales de atención habilitados son los siguientes teléfonos: 425-5832 / 425-5831 / 496-1784

Finalmente, la empresa solicitó a los usuarios mantenerse alertas y denunciar estos intentos de estafa, con el objetivo de evitar perjuicios económicos y resguardar la seguridad de la comunidad.

