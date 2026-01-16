Las atraparon in fraganti robando ropa interior en un comercio del centro

Dos mujeres fueron detenidas el jueves por la tarde por personal de la Policía Ciclística , luego de ser sorprendidas mientras cometían un robo dentro de un comercio mayorista ubicado en el microcentro de la Capital.

Según informaron fuentes policiales, las aprehendidas fueron identificadas como Sofía Cristal Alaniz , de 30 años, con domicilio en Villa Marini, y Érica Ruth Romero , de 31, residente del barrio Noroeste 3. Ambas quedaron vinculadas a una causa tramitada por Flagrancia , acusadas del delito de hurto.

De acuerdo a la información oficial, las sospechosas ingresaron al local Mercedario Mayorista, situado sobre avenida Libertador, a pocos metros de calle Mendoza, con la intención de sustraer prendas de ropa interior. Los artículos fueron ocultados dentro de una mochila.

La maniobra fue advertida por empleados del comercio, quienes lograron retener a las mujeres hasta la llegada del personal policial, que procedió a su detención en el lugar.