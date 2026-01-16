viernes 16 de enero 2026

En Rawson

Desvalijaron la casa de los padres de dos sanjuaninos olímpicos: "Se llevaron hasta las herramientas de trabajo"

Los ladrones aprovecharon que la familia Pereyra estaba en Mar del Plata y vaciaron por completo la vivienda. Se llevaron desde televisores y una bicicleta hasta todas las herramientas con las que trabaja el padre de los atletas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
BeFunky-collage (12)

La familia de Fernanda y Federico Pereyra, los dos deportistas olímpicos sanjuaninos ligados al mundo del vóley, atraviesa horas de angustia tras el violento robo que sufrió la vivienda de sus padres. El hecho ocurrió en la madrugada del viernes, mientras la familia estaba en Mar del Plata. Los delincuentes aprovecharon que en el domicilio no había nadie y lo desvalijaron por completo.

Según contó la propia deportista a Tiempo de San Juan, los ladrones se llevaron una bicicleta, un televisor de 75 pulgadas, un televisor de 43 pulgadas, un microondas y una importante cantidad de herramientas de trabajo pertenecientes al padre de los deportistas: dos taladros (uno inalámbrico y uno eléctrico), una amoladora, una agujereadora, una soldadora y una caja de herramientas completa.

WhatsApp Image 2026-01-16 at 11.17.38 (1)

No conformes con eso, los malvivientes dañaron parte de la casa, especialmente en la zona del baño, donde habrían forzado la entrada rompiendo la abertura de luz. Una vez adentro, recorrieron cada cuarto y lograron sacar objetos de gran tamaño sin ser vistos por nadie.

WhatsApp Image 2026-01-16 at 11.17.37 (1)

"Tenemos mucha bronca. Porque imaginate un televisor de 75 pulgadas… ¿cómo hacen para llevárselo sin que nadie vea nada? Han querido entrar por arriba del baño, han roto todo. Todavía no sabemos bien con exactitud todas las cosas que se llevaron. Mucha bronca, una impotencia. Mi viejo labura con esas herramientas. La verdad es que son dos laburantes y todo les cuesta un montón, son jubilados", expresó Fernanda a este medio.

La familia pidió difundir lo ocurrido y compartió un número de cuenta para quienes quieran colaborar (CVU 0000003100044119879351 a nombre de Jose Isidro Pereyra), ya que la pérdida de las herramientas afecta directamente el trabajo del padre.

