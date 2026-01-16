Confirmaron la causa de la muerte de la mujer encontrada sin vida en Jáchal

El hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 67 años generó preocupación en el departamento de Jáchal durante la mañana de este viernes. Se trata de Silvia Quiroga, de 67 años, quien residía en una vivienda ubicada sobre calle Aberastain, en el sector norte del departamento.

Si bien en un primer momento trascendió que la mujer presentaba marcas visibles en el cuerpo, fuentes oficiales confirmaron que falleció por causas naturales. De esta manera, se descartó que los golpes observados hayan tenido relación directa con su deceso.

En ese sentido, las primeras averiguaciones permitieron establecer que las lesiones no estarían vinculadas a un hecho de violencia, sino que serían consecuencia de una caída sufrida días atrás. Este dato fue clave para descartar, en principio, la existencia de un episodio criminal.

De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, el hallazgo fue realizado por uno de sus hijos, quien solía visitarla con frecuencia y decidió dar aviso a las autoridades tras no lograr comunicarse con ella. En el lugar intervino personal policial y de salud para llevar adelante las actuaciones correspondientes.