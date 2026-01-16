viernes 16 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
UFI Norte

Investigan la muerte de una mujer encontrada sin vida en Jáchal: tenía moretones en el cuerpo

La mujer, de 67 años, fue hallada sin vida en su domicilio de calle Aberastain. Intervino la UFI Norte para cumplir con el protocolo correspondiente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa&nbsp;

Imagen ilustrativa 

La muerte de una mujer causó impacto en la mañana de este jueves en el departamento Jáchal. La víctima fue identificada como Silvia Quiroga, de 67 años, quien fue hallada sin vida en su domicilio ubicado sobre calle Aberastain, al norte de Rivadavia, en la zona céntrica del departamento. En las primeras horas surgieron interrogantes por algunas marcas visibles en el cuerpo, aunque la investigación se orienta a un deceso por causas naturales.

Lee además
las atraparon in fraganti robando ropa interior en un comercio del centro
Mecheras

Las atraparon in fraganti robando ropa interior en un comercio del centro
DECSA advirtió a los vecinos de Caucete por el registro de intentos de estafa.
Atención

Advierten a los vecinos de Caucete por una serie de intentos de estafa en el departamento

De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, el hallazgo fue realizado por uno de sus hijos, quien solía visitarla con frecuencia y decidió dar aviso a las autoridades al no lograr comunicarse con ella. El hecho ocurrió durante la mañana y motivó la intervención inmediata de personal policial y de salud.

Las primeras averiguaciones permitieron establecer que los golpes observados no estarían relacionados con un episodio de violencia, sino que serían consecuencia de una caída sufrida días atrás. Este dato fue determinante para descartar, en principio, la existencia de un hecho criminal.

No obstante, al no contar la mujer con un médico tratante que pudiera constatar oficialmente la causa del fallecimiento, no fue posible emitir el certificado de defunción en el lugar. Por tal motivo, tomó intervención la UFI Norte, que puso en marcha el procedimiento previsto para este tipo de situaciones.

Temas
Seguí leyendo

Lo que no se dijo del accidente de 25 de Mayo que dejó grave a una joven sanjuanina

Se llevaron hasta los cubiertos en una casaquinta de Pocito

Se robaron una moto valuada en 50 millones de pesos en Concepción

Robaron un dineral en varillas de hierro de una casa de Albardón

Balazos, fuego y amenazas: lo mandaron al Penal por atacar dos veces una vivienda en Chimbas

Un joven fue víctima de un violento ataque en Caucete: fue apuñalado

Irá preso el ladrón que se robó una farola y se dio a la fuga en bicicleta

Condenaron a un sanjuanino a cuatro meses de prisión por meterse a una casa y llevarse una maceta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Así quedó el auto Peugeot 208 en el que viajaban los tres jóvenes.
Caso Evelyn Esquivel

Lo que no se dijo del accidente de 25 de Mayo que dejó grave a una joven sanjuanina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Hugo Dragonetti, titular de Panedile, vuelve a escena en una licitación estratégica de Mendoza. Tiene un largo historial de obras emblemáticas en San Juan, como el dique Caracoles, Punta Negra y el aun no terminado Tambolar.
Obra pública

El "Señor de los diques" sanjuaninos, tras la segunda licitación millonaria vial del gobierno de Mendoza

Quién es el joven brutalmente golpeado y el trasfondo que generó un cimbronazo en Bermejo
Caucete

Quién es el joven brutalmente golpeado y el trasfondo que generó un cimbronazo en Bermejo

Así quedó el auto Peugeot 208 en el que viajaban los tres jóvenes.
Caso Evelyn Esquivel

Lo que no se dijo del accidente de 25 de Mayo que dejó grave a una joven sanjuanina

Despertó la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: qué se sabe sobre los otros ocupantes del auto
Alivio

Despertó la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: qué se sabe sobre los otros ocupantes del auto

Vamos a perder la conducta: la ácida advertencia de uno de los detenidos por la persecución en la Circunvalación hacia la prensa
Flagrancia

"Vamos a perder la conducta": la ácida advertencia de uno de los detenidos por la persecución en la Circunvalación hacia la prensa

Te Puede Interesar

El santuario natural de Barreal que combina senderos con cascadas, camping agreste y uno de los cielos más lindos del mundo
Tiempo de verano en SJ

El santuario natural de Barreal que combina senderos con cascadas, camping agreste y uno de los cielos más lindos del mundo

Por Florencia García
Así quedó el auto Peugeot 208 en el que viajaban los tres jóvenes.
Caso Evelyn Esquivel

Lo que no se dijo del accidente de 25 de Mayo que dejó grave a una joven sanjuanina

El exgobernador Uñac con Sergio Ruiz y el exministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino. 
EXCLUSIVO

El expresidente de OSSE que aprobó los caños del primo de Uñac ahora es asesor del senador

Las atraparon in fraganti robando ropa interior en un comercio del centro
Mecheras

Las atraparon in fraganti robando ropa interior en un comercio del centro

Imagen ilustrativa 
UFI Norte

Investigan la muerte de una mujer encontrada sin vida en Jáchal: tenía moretones en el cuerpo