Investigan la muerte de una mujer encontrada sin vida en Jáchal: tenía moretones en el cuerpo

La muerte de una mujer causó impacto en la mañana de este jueves en el departamento Jáchal. La víctima fue identificada como Silvia Quiroga , de 67 años, quien fue hallada sin vida en su domicilio ubicado sobre calle Aberastain, al norte de Rivadavia, en la zona céntrica del departamento. En las primeras horas surgieron interrogantes por algunas marcas visibles en el cuerpo, aunque la investigación se orienta a un deceso por causas naturales.

Atención Advierten a los vecinos de Caucete por una serie de intentos de estafa en el departamento

De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, el hallazgo fue realizado por uno de sus hijos, quien solía visitarla con frecuencia y decidió dar aviso a las autoridades al no lograr comunicarse con ella. El hecho ocurrió durante la mañana y motivó la intervención inmediata de personal policial y de salud.

Las primeras averiguaciones permitieron establecer que los golpes observados no estarían relacionados con un episodio de violencia, sino que serían consecuencia de una caída sufrida días atrás. Este dato fue determinante para descartar, en principio, la existencia de un hecho criminal.

No obstante, al no contar la mujer con un médico tratante que pudiera constatar oficialmente la causa del fallecimiento, no fue posible emitir el certificado de defunción en el lugar. Por tal motivo, tomó intervención la UFI Norte, que puso en marcha el procedimiento previsto para este tipo de situaciones.