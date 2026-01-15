jueves 15 de enero 2026

Alivio

Despertó la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: qué se sabe sobre los otros ocupantes del auto

La joven permanecía en coma inducido tras el violento siniestro ocurrido el lunes en Ruta 20. Desde la familia confirmaron que despertó luego de que le retiraran la medicación y que deberá someterse a una segunda cirugía. Además, dieron detalles sobre el contacto y la identificación de los otros ocupantes del vehículo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La joven sanjuanina que resultó gravemente herida tras el violento vuelco ocurrido el lunes sobre Ruta Nacional 20, en 25 de Mayo, mostró este miércoles un avance clave en su evolución. Se trata de Evelyn Esquivel, de 30 años, quien despertó luego de que los médicos le retiraran la medicación con la que permanecía en coma inducido desde la primera intervención quirúrgica.

Según aseguraron desde la familia a Tiempo de San Juan, el último miércoles los profesionales decidieron estabilizar la medicación, una vez transcurridas 48 horas de la primera operación a la que fue sometida tras el siniestro, tras encontrar respuestas favorables en la evolución. No obstante, informaron que deberá atravesar una segunda cirugía, esta vez en las extremidades, aunque todavía no hay fecha definida y todo dependerá de su evolución clínica.

El accidente ocurrió el lunes por la mañana, a la altura del kilómetro 443 de la Ruta Nacional 20, cuando el auto en el que viajaban tres personas -un Peugeot 208- volcó mientras regresaban desde Córdoba hacia San Juan. De acuerdo a la información preliminar, el conductor se habría quedado dormido, perdió el control del vehículo y desencadenó el siniestro.

image

Desde el entorno de Esquivel expresaron que la Policía les informó que la joven viajaba dormida en el asiento trasero y sin cinturón de seguridad, mientras que los otros dos ocupantes -una amiga y un hombre- llevaban colocado el sistema de retención y resultaron ilesos.

Qué pasó con los dos ocupantes del auto

Uno de los principales interrogantes del caso sigue siendo qué ocurrió en el lapso comprendido entre las 6 de la mañana, horario estimado del vuelco, y las 9.30, momento en el que la familia fue notificada. Los allegados aseguraron que desconocen si Evelyn recibió algún tipo de asistencia inmediata o cuánto tiempo permaneció herida antes de ser trasladada al Hospital Rawson, donde ingresó cerca de las 9.55.

En cuanto a los otros ocupantes del vehículo, desde la familia informaron que ambos se contactaron recién después de que el caso tomara estado público y se viralizara en redes sociales. También indicaron que ya fueron identificados en el marco de la investigación.

Además, expresaron que la amiga de Esquivel apareció el martes, ocasión en la que llevó varias pertenencias personales de Evelyn. Sin embargo, remarcaron que aún no se esclareció quién conducía el auto al momento del vuelco, ni se brindaron precisiones clave sobre lo sucedido tras el impacto.

Por las tareas investigativas en curso, la familia ya tomó contacto con abogados, mientras la causa continúa en manos de la UFI Delitos Especiales, que dispuso pericias en el lugar del hecho, análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios para reconstruir la mecánica del siniestro.

