miércoles 14 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Novedades

Cómo evoluciona la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en El Encón

El siniestro ocurrió el lunes por la mañana sobre Ruta Nacional 20, en 25 de Mayo. La joven fue la única ocupante que sufrió heridas de gravedad. Este miércoles en la tarde, el entorno de la mujer dio a conocer el cuadro de salud.

Por Redacción Tiempo de San Juan
whatsapp-image-2026-01-12-at-102550-pm
Lee además
el caso evelyn esquivel, con mas dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco
En 25 de Mayo

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco
Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Atacaron con un destornillador a un joven de Rawson, lo dejaron herido y le robaron su bici

El siniestro vial se registró a la altura del kilómetro 443, en 25 de Mayo, cuando un Peugeot 208 en el que viajaban tres personas protagonizó un vuelco mientras regresaban desde Córdoba hacia San Juan. Como consecuencia del impacto, Evelyn Esquivel, de 30 años, fue la única ocupante que resultó gravemente herida. Por este motivo, circularon cadenas de oración.

image

Según la información oficial preliminar, el hecho se habría producido cerca de las 6 de la mañana, cuando el conductor del vehículo se habría quedado dormido, perdió el control del rodado y desencadenó el vuelco. No obstante, la familia de la joven aseguró a Tiempo de San Juan que recién fueron notificados del accidente alrededor de las 9.30, lo que generó una de las principales incógnitas del caso.

Desde el entorno de Evelyn afirmaron que la Policía les manifestó que la joven viajaba dormida en la parte trasera del auto y sin cinturón de seguridad. También indicaron que los otros dos ocupantes -una amiga de Evelyn y un hombre- sí llevaban colocado el cinturón y que ambos resultaron ilesos tras el siniestro.

En ese contexto, los familiares expresaron que una de las versiones que les fue comunicada es que quien conducía -sin que se haya precisado si era la amiga o el hombre- se habría quedado dormido, realizó un volantazo y provocó el vuelco. Sin embargo, aseguraron que hasta el momento no pudieron confirmar quién estaba al volante al momento del accidente.

Evelyn fue trasladada al Hospital Rawson luego de ser asistida por personal de emergencias médicas que llegó al lugar del hecho. Según indicaron sus familiares, la joven ingresó al nosocomio cerca de las 9.55 y había perdido mucha sangre producto del impacto, por lo que su estado fue catalogado como crítico desde el primer momento.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es lo ocurrido entre las 6 y las 9.30 de la mañana. Desde la familia afirmaron que desconocen qué sucedió durante ese lapso, si Evelyn recibió algún tipo de auxilio o cuánto tiempo permaneció herida antes de recibir atención médica.

Además, ratificaron que la amiga de la joven no aportó datos clave para esclarecer el episodio, como quién conducía el vehículo o si Evelyn fue asistida inmediatamente después del vuelco. También afirmaron que desconocen el paradero del hombre que viajaba con ellas al momento del siniestro.

El caso quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que dispuso la realización de pericias en el lugar del accidente, el análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios con el objetivo de reconstruir la mecánica del hecho.

Temas
Seguí leyendo

Cárcel para un violento que golpeó a su expareja y la atacó con un cuchillo en Navidad

Un voraz incendio arrasó con un departamento en Capital y piden ayuda para la familia afectada

Video: así ladrones se llevaron varios objetos robados de una casa en Rawson

Pánico en Pocito: robo, dos detenidos y una batalla campal contra la Policía

La Justicia pidió traer a San Juan al mendocino acusado de balear a un hombre en Sarmiento: los cargos que enfrenta

Interna en la barra de San Martín: un imputado intentó sacarse la pulsera electrónica y quedó más complicado

Susto en Rawson: un incendio en una casa dejó a un policía con principios de intoxicación

Iban a pasar por San Juan en un colectivo con tres kilos de marihuana, pero los descubrieron

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Dos personas fueron detenidas durante operativos de control en el Paso de Agua Negra.
Operativos

Municiones y armas prohibidas: dos detenidos en controles en el Paso de Agua Negra

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000
Mercado inmobiliario

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000

Confirmaron la fecha de pago del bono de $120.000 para empleados públicos
Importante

Confirmaron la fecha de pago del bono de $120.000 para empleados públicos

Alerta por tormentas fuertes para el norte de San Juan
Clima

Alerta por tormentas fuertes para el norte de San Juan

Le dieron una paliza para robarle a un reconocido influencer sanjuanino
Una estrella asaltada

Le dieron una paliza para robarle a un reconocido influencer sanjuanino

Imagen ilustrativa
Ataque a domicilio

Se ausentó de su casa de Rawson durante el día y le robaron de todo, incluso sus ahorros de $5.000.000

Te Puede Interesar

Arena y mar, la combinación perfecta que cautiva a los sanjuaninos en La Serena
Tiempo en Chile

Arena y mar, la combinación perfecta que cautiva a los sanjuaninos en La Serena

Por Luz Ochoa
La cordillera iglesiana alberga yuyos con variopintas propiedades medicinales.
Extenso catálogo

Yuyos iglesianos: uno por uno, la farmacia natural que habita en la Cordillera y está al alcance de la mano

Cómo evoluciona la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en El Encón
Novedades

Cómo evoluciona la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en El Encón

Es falso que sin Presupuesto no se pueda hacer: un edil le respondió a Rosas, tras confirmar que no habrá Fiesta de la Uva y el Vino
Descargo

"Es falso que sin Presupuesto no se pueda hacer": un edil le respondió a Rosas, tras confirmar que no habrá Fiesta de la Uva y el Vino

El nuevo mapa de los DTs en el fútbol sanjuanino: regresos, apuestas y cambios fuertes
Movimientos en los bancos

El nuevo mapa de los DTs en el fútbol sanjuanino: regresos, apuestas y cambios fuertes