Cómo evoluciona la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en El Encón

La joven sanjuanina que permanece internada tras el violento vuelco ocurrido el lunes por la mañana en Ruta Nacional 20 continúa en estado crítico y sin cambios en su cuadro de salud. Así lo confirmó la familia de Evelyn Esquivel a Tiempo de San Juan durante la tarde de este miércoles.

El siniestro vial se registró a la altura del kilómetro 443, en 25 de Mayo, cuando un Peugeot 208 en el que viajaban tres personas protagonizó un vuelco mientras regresaban desde Córdoba hacia San Juan. Como consecuencia del impacto, Evelyn Esquivel, de 30 años, fue la única ocupante que resultó gravemente herida. Por este motivo, circularon cadenas de oración.

Según la información oficial preliminar, el hecho se habría producido cerca de las 6 de la mañana, cuando el conductor del vehículo se habría quedado dormido, perdió el control del rodado y desencadenó el vuelco. No obstante, la familia de la joven aseguró a Tiempo de San Juan que recién fueron notificados del accidente alrededor de las 9.30, lo que generó una de las principales incógnitas del caso.

Desde el entorno de Evelyn afirmaron que la Policía les manifestó que la joven viajaba dormida en la parte trasera del auto y sin cinturón de seguridad. También indicaron que los otros dos ocupantes -una amiga de Evelyn y un hombre- sí llevaban colocado el cinturón y que ambos resultaron ilesos tras el siniestro.

En ese contexto, los familiares expresaron que una de las versiones que les fue comunicada es que quien conducía -sin que se haya precisado si era la amiga o el hombre- se habría quedado dormido, realizó un volantazo y provocó el vuelco. Sin embargo, aseguraron que hasta el momento no pudieron confirmar quién estaba al volante al momento del accidente.

Evelyn fue trasladada al Hospital Rawson luego de ser asistida por personal de emergencias médicas que llegó al lugar del hecho. Según indicaron sus familiares, la joven ingresó al nosocomio cerca de las 9.55 y había perdido mucha sangre producto del impacto, por lo que su estado fue catalogado como crítico desde el primer momento.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es lo ocurrido entre las 6 y las 9.30 de la mañana. Desde la familia afirmaron que desconocen qué sucedió durante ese lapso, si Evelyn recibió algún tipo de auxilio o cuánto tiempo permaneció herida antes de recibir atención médica.

Además, ratificaron que la amiga de la joven no aportó datos clave para esclarecer el episodio, como quién conducía el vehículo o si Evelyn fue asistida inmediatamente después del vuelco. También afirmaron que desconocen el paradero del hombre que viajaba con ellas al momento del siniestro.

El caso quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que dispuso la realización de pericias en el lugar del accidente, el análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios con el objetivo de reconstruir la mecánica del hecho.