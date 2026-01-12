martes 13 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Asalto callejero

Atacaron con un destornillador a un joven de Rawson, lo dejaron herido y le robaron su bici

La víctima pasaba por el barrio Franklin Rawson y fue asaltada por un desconocido que le aplicó tres puntazos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

La Policía busca a un delincuente que la noche del domingo atacó a puntazos con un destornillador a un joven y lo dejó gravemente herido para robarle su bicicleta. La víctima señaló que solo pasaba por el interior de un barrio de Rawson cuando fue sorprendido por el ladrón.

Lee además
Imagen ilustrativa
Robo callejero

Un automovilista sufrió un asalto tipo "piraña" en un semáforo de Pocito
El violento atraco ocurrió en el interior del barrio Cooperarq 3, en la calle Los Nogales.
Violento robo

Una banda atacó y asaltó a cinco integrantes de una familia en un coqueto barrio de Capital

El violento asalto ocurrió alrededor de las 21 de este domingo último en el interior del barrio Franklin Rawson, en jurisdicción de la Subcomisaría Ansilta. El herido fue Agustín Ibazeta, de 22 años, quien sufrió una herida punzante en el abdomen y otras dos en los brazos, señalaron fuentes judiciales.

De acuerdo con las versiones, el muchacho vive en un barrio situado en las cercanías y pasaba por una de las calles del barrio Franklin Rawson cuando le apareció un desconocido. Esa persona lo tomó del cuerpo y comenzó a aplicarle puntazos con un destornillador, mientras lo empujaba para hacerlo bajar de la bicicleta.

Ibazeta sintió los puntazos y finalmente soltó la bicicleta; fue entonces cuando advirtió que estaba sangrando. El delincuente escapó con el rodado. Más tarde, vecinos y una patrulla policial auxiliaron al joven herido, quien fue asistido en el Centro de Adiestramiento Dr. René Favaloro y luego trasladado al Hospital Guillermo Rawson. En el hecho intervino personal de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Temas
Seguí leyendo

Murió un motociclista luego de un choque en Caucete

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Un cazador trabajará gratis y pagará $30 mil por andar con un arma en Zonda

Chimbas: se olvidaron de cerrar el portón y les robaron una costosa moto

Se hizo el malo con su expareja, la amenazó con una pistola y terminó preso

Otro chofer en moto de DiDi fue emboscado y asaltado en Pocito

Allanamiento en Chimbas: buscaban un arma y encontraron más de 50 plantas de marihuana

Un vendedor ambulante quedó en la mira de la Justicia por un golpe de $20 millones a un depósito de motocross

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una joven sanjuanina quedo grave tras volcar cuando volvia de cordoba y piden cadena de oracion
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal
Tristeza

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación
Operativo

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones
Barrio Las Pampas

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco
Imágenes

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco

Te Puede Interesar

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Por Natalia Caballero
Murió un motociclista luego de un choque en Caucete
Este lunes

Murió un motociclista luego de un choque en Caucete

Todos los pronósticos aseguran que San Juan tendrá lluvias este fin de semana.
SMN

Martes inestable en San Juan: rige alerta por tormentas aisladas

Quién es Alejandro Savoca, el hombre que surgió de la cantera de Pepe Villa y ahora quiere pelearle el puesto en UPCN
Elecciones

Quién es Alejandro Savoca, el hombre que surgió de la cantera de Pepe Villa y ahora quiere pelearle el puesto en UPCN

Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Atacaron con un destornillador a un joven de Rawson, lo dejaron herido y le robaron su bici