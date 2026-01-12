Atacaron con un destornillador a un joven de Rawson, lo dejaron herido y le robaron su bici

La Policía busca a un delincuente que la noche del domingo atacó a puntazos con un destornillador a un joven y lo dejó gravemente herido para robarle su bicicleta. La víctima señaló que solo pasaba por el interior de un barrio de Rawson cuando fue sorprendido por el ladrón.

El violento asalto ocurrió alrededor de las 21 de este domingo último en el interior del barrio Franklin Rawson, en jurisdicción de la Subcomisaría Ansilta. El herido fue Agustín Ibazeta , de 22 años, quien sufrió una herida punzante en el abdomen y otras dos en los brazos, señalaron fuentes judiciales.

De acuerdo con las versiones, el muchacho vive en un barrio situado en las cercanías y pasaba por una de las calles del barrio Franklin Rawson cuando le apareció un desconocido. Esa persona lo tomó del cuerpo y comenzó a aplicarle puntazos con un destornillador, mientras lo empujaba para hacerlo bajar de la bicicleta.

Ibazeta sintió los puntazos y finalmente soltó la bicicleta; fue entonces cuando advirtió que estaba sangrando. El delincuente escapó con el rodado. Más tarde, vecinos y una patrulla policial auxiliaron al joven herido, quien fue asistido en el Centro de Adiestramiento Dr. René Favaloro y luego trasladado al Hospital Guillermo Rawson. En el hecho intervino personal de la UFI Delitos contra la Propiedad.