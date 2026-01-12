lunes 12 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Inseguridad

Chimbas: se olvidaron de cerrar el portón y les robaron una costosa moto

Una moto de alta cilindrada fue sustraída de una vivienda de calle Maradona y Patagonia. Su dueño la busca desesperado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-12 at 21.02.22

Una familia de Chimbas fue víctima de un hecho de inseguridad por una distracción. Ocurrió en una vivienda de calles Maradona y Patagonia, donde se olvidaron de cerrar el portón y le facilitaron el ingreso a delincuentes.

Lee además
una joven sanjuanina quedo grave tras volcar cuando volvia de cordoba y piden cadena de oracion
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración
Imagen ilustrativa
Flagrancia

Un cazador trabajará gratis y pagará $30 mil por andar con un arma en Zonda

El hecho ocurrió el pasado 9 de enero, en el barrio Los Tamarindos, donde un ladrón aprovechó que el portón estaba sin candado para meterse y sacar una moto Zanella 150cc que estaba con traba en el ingreso a la casa. El malviviente rompió la traba y escapó con el rodado sin ser descubierto.

Ahora, el dueño de la moto inició una búsqueda en redes sociales, con la esperanda de que el vehículo sea ofrecido a alguien y pueda encontrarlo.

WhatsApp Image 2026-01-12 at 21.02.22 (1)

Seguí leyendo

Se hizo el malo con su expareja, la amenazó con una pistola y terminó preso

Otro chofer en moto de DiDi fue emboscado y asaltado en Pocito

Allanamiento en Chimbas: buscaban un arma y encontraron más de 50 plantas de marihuana

Un vendedor ambulante quedó en la mira de la Justicia por un golpe de $20 millones a un depósito de motocross

Una niña sufrió la picadura de un alacrán en Pocito y dos policías la auxiliaron: así fue el operativo para salvar a la pequeña

El falso policía de Sarmiento aceptó una probation: deberá pagar $30.000 y trabajar gratis

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación

Este es el celular que un ladrón se olvidó en un robo en Chimbas: estiman que sustrajeron casi $3.000.000

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en avenida de circunvalacion
Operativo

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal
Tristeza

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación
Operativo

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones
Barrio Las Pampas

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones

Foto gentileza Canal 13 San Juan
En Capital

Revuelo en la Circunvalación por un sorpresivo operativo: detuvieron a cuatro encapuchados

Este es el celular que un ladrón se olvidó en un robo en Chimbas: estiman que sustrajeron casi $3.000.000
Más datos

Este es el celular que un ladrón se olvidó en un robo en Chimbas: estiman que sustrajeron casi $3.000.000

Te Puede Interesar

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Por Natalia Caballero
Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Albardón: volvió el agua después de dos semanas y trajo alivio a los vecinos
Campo Afuera

Albardón: volvió el agua después de dos semanas y trajo alivio a los vecinos

Martín Sassul rompió el silencio: del no existe la acefalía en Desamparados al queremos apuntar al ascenso
En Puyuta

Martín Sassul rompió el silencio: del "no existe la acefalía en Desamparados" al "queremos apuntar al ascenso"

Quién era el joven que se llevo el meteotsunami en Mar Chiquita
Temor en la costa atlántica

Quién era el joven que se llevo el meteotsunami en Mar Chiquita