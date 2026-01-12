Chimbas: se olvidaron de cerrar el portón y les robaron una costosa moto

Una familia de Chimbas fue víctima de un hecho de inseguridad por una distracción. Ocurrió en una vivienda de calles Maradona y Patagonia, donde se olvidaron de cerrar el portón y le facilitaron el ingreso a delincuentes.

El hecho ocurrió el pasado 9 de enero, en el barrio Los Tamarindos, donde un ladrón aprovechó que el portón estaba sin candado para meterse y sacar una moto Zanella 150cc que estaba con traba en el ingreso a la casa. El malviviente rompió la traba y escapó con el rodado sin ser descubierto.

Ahora, el dueño de la moto inició una búsqueda en redes sociales, con la esperanda de que el vehículo sea ofrecido a alguien y pueda encontrarlo. WhatsApp Image 2026-01-12 at 21.02.22 (1)

