Atraco callejero

Otro chofer en moto de DiDi fue emboscado y asaltado en Pocito

El atraco fue el domingo por la tarde en el interior del barrio Madre Teresa de Calcuta. Tres ladrones lo amenazaron con cuchillos y le quitaron todo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Tres sujetos que portaban armas blancas emboscaron y asaltaron a un chofer de motos de DiDi en el interior de un populoso barrio de Pocito. El motociclista fue a buscar un pasaje, pero todo resultó ser una trampa. Le robaron la moto, el celular y el dinero que llevaba.

Este último hecho, ocurrido el domingo por la tarde, se suma a otros tres asaltos similares registrados en diciembre último, también contra choferes de esa aplicación. En este caso, la víctima fue Facundo Molina, de 29 años, quien se movilizaba en una moto Guerrero 110cc, revelaron fuentes judiciales.

El muchacho relató a los policías de la Subcomisaría Buenaventura Luna que cerca de las 18.30 llegó al barrio Madre Teresa de Calcuta tras aceptar un viaje a través de la aplicación DiDi Moto. Al arribar a la zona de calle Lemos y el ingreso al complejo habitacional, fue sorprendido por tres individuos que lo rodearon y lo amenazaron con cuchillos.

Ahí mismo lo obligaron a bajarse de la moto y, en cuestión de segundos, le sustrajeron el rodado, su celular Motorola y el dinero que llevaba consigo. Luego, los ladrones escaparon hacia el interior del barrio.

Tras el asalto, Molina buscó ayuda entre los vecinos y minutos después personal de la Unidad Operativa de Calcuta se hizo presente en el lugar, donde tomó intervención y dio inicio a las actuaciones de rigor. El hecho quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad y se investiga como un nuevo caso de robo calificado, en el marco de una seguidilla de ataques similares contra choferes de aplicaciones de transporte en moto.

