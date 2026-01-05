Un chofer en desgracia: alquiló una moto para trabajar en Uber, pero lo asaltaron en Concepción y quedó sin nada

La mala suerte no podía ser peor para un muchacho que hasta el domingo último se ganaba la vida como chofer de moto en Uber. Ese día fue a buscar un pasaje y no solo cayó en la emboscada de dos asaltantes en Concepción, sino que además le robaron la moto que tenía alquilada.

Ataque en banda Cuatro jóvenes subieron a un auto de DiDi en el Parque de Mayo y asaltaron al chofer en Concepción

El asalto se produjo en el interior del barrio Dorrego y dejó en desgracia a Lucas Ortiz, un chofer de moto Uber que justamente alquilaba la Zanella RX 150 cc que le robaron el domingo por la tarde, señalaron fuentes del caso. En el caso ya trabajan policías de la Comisaría 2ª y efectivos de la Brigada de Investigaciones, bajo directivas del fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Según la denuncia, Ortiz salió ese domingo a trabajar con la moto Zanella y alrededor de las 21 recibió el pedido de un viaje desde el barrio Dorrego, en Concepción. El muchacho, de 29 años, se dirigió hasta el lugar indicado, pero al arribar se le acercó primero un joven y luego otro, quienes lo rodearon.

Uno de los desconocidos sacó un arma de fuego, tipo revólver, y le apoyó el caño en la nuca, mientras que su cómplice comenzó a revisarle la riñonera y los bolsillos. De esa forma le sustrajeron el teléfono celular y los 7 mil pesos que había recaudado. Lo peor vino después, cuando lo obligaron a bajar de la moto y ambos delincuentes escaparon en el rodado.

Ortiz pidió ayuda a los vecinos y llamaron al 911, pero cuando llegaron las patrullas policiales ya no había rastros de los asaltantes. Más allá del dinero y el celular robados, el mayor drama para el chofer de Uber era tener que responder ahora por esa moto, que pertenece a un conocido suyo.