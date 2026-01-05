martes 6 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atraco callejero

Un chofer en desgracia: alquiló una moto para trabajar en Uber, pero lo asaltaron en Concepción y quedó sin nada

La víctima es un trabajador desocupado que hacía viajes en una moto que alquilaba. El domingo por la tarde fue a buscar un pasaje y terminó asaltado. Lo dejaron a pie.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

La mala suerte no podía ser peor para un muchacho que hasta el domingo último se ganaba la vida como chofer de moto en Uber. Ese día fue a buscar un pasaje y no solo cayó en la emboscada de dos asaltantes en Concepción, sino que además le robaron la moto que tenía alquilada.

Lee además
Imagen ilustrativa
Ataque en banda

Cuatro jóvenes subieron a un auto de DiDi en el Parque de Mayo y asaltaron al chofer en Concepción
Imagen ilustrativa
Emboscada

Un motociclista de DiDi fue asaltado en Pocito y quedó sin dinero y a pie

El asalto se produjo en el interior del barrio Dorrego y dejó en desgracia a Lucas Ortiz, un chofer de moto Uber que justamente alquilaba la Zanella RX 150 cc que le robaron el domingo por la tarde, señalaron fuentes del caso. En el caso ya trabajan policías de la Comisaría 2ª y efectivos de la Brigada de Investigaciones, bajo directivas del fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Según la denuncia, Ortiz salió ese domingo a trabajar con la moto Zanella y alrededor de las 21 recibió el pedido de un viaje desde el barrio Dorrego, en Concepción. El muchacho, de 29 años, se dirigió hasta el lugar indicado, pero al arribar se le acercó primero un joven y luego otro, quienes lo rodearon.

Uno de los desconocidos sacó un arma de fuego, tipo revólver, y le apoyó el caño en la nuca, mientras que su cómplice comenzó a revisarle la riñonera y los bolsillos. De esa forma le sustrajeron el teléfono celular y los 7 mil pesos que había recaudado. Lo peor vino después, cuando lo obligaron a bajar de la moto y ambos delincuentes escaparon en el rodado.

Ortiz pidió ayuda a los vecinos y llamaron al 911, pero cuando llegaron las patrullas policiales ya no había rastros de los asaltantes. Más allá del dinero y el celular robados, el mayor drama para el chofer de Uber era tener que responder ahora por esa moto, que pertenece a un conocido suyo.

Temas
Seguí leyendo

Ahora filmaron a un chofer rayando rocas en el Parque Nahuel Huapi: "¿Te molesta?"

Le robaron la pistola a un policía mientras dormía con su novia en Caucete

Chimbas: acusó a su hermano de apuñalarlo y terminó expuesto como un incumplidor de la ley

Tiene condenas por maltratador y lo mandaron al penal de Chimbas por pegarle otra vez a la mujer

Robaron 3 millones y artefactos de una casa de 9 de Julio

Tres autos terminaron muy dañados tras un choque en Avenida Rawson: una mujer terminó con varias lesiones

Una pareja unida en el amor y la delincuencia fue juzgada en Flagrancia por robar en Capital

Sanjuaninos pagaron $3.000.000 por unas vacaciones soñadas y días antes les dijeron: "No van a viajar"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
asi se entrego el tarta arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en pocito
Las fotos

Así se entregó el "Tarta" Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
Mercado inmobiliario

Cuánto cuestan los terrenos en San Juan y cómo evitar estafas

Este es el Tarta, el presunto pistolero que dejó al borde de la muerte a otro joven en una gresca en Pocito
Intensa búsqueda

Este es el "Tarta", el presunto pistolero que dejó al borde de la muerte a otro joven en una gresca en Pocito

Así se entregó el Tarta Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito
Las fotos

Así se entregó el "Tarta" Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito

Un camionero atropelló a un policía y protagonizó una persecución de película de más de 80 kilómetros
Momentos de tensión

Un camionero atropelló a un policía y protagonizó una persecución de película de más de 80 kilómetros

San Martín se arma para la Primera Nacional: cuatro caras nuevas y un apellido de peso
Mercado de pases

San Martín se arma para la Primera Nacional: cuatro caras nuevas y un apellido de peso

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Por descuidado

Le robaron la pistola a un policía mientras dormía con su novia en Caucete

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.
Pronóstico

¡Prendele el aire a los Reyes Magos! Así estará el tiempo en San Juan durante este martes

Pastores, ¿y algo más?: Gebel, el líder evangelista que suena en el PJ, ya tiene respaldo local
"Dios dirá"

Pastores, ¿y algo más?: Gebel, el líder evangelista que suena en el PJ, ya tiene respaldo local

Jorge Nahuel Rosselot.
Repercusión

Chimbas: acusó a su hermano de apuñalarlo y terminó expuesto como un incumplidor de la ley

Arrancó el éxodo sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra
Tiempo en Chile

Arrancó el "éxodo" sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra