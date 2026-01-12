Una niña sufrió la picadura de un alacrán en Pocito y dos policías la auxiliaron: así fue el operativo para salvar a la pequeña

Una rápida intervención policial y sanitaria permitió asistir a tiempo a una niña de 8 años que fue picada por un alacrán en Pocito . El hecho ocurrió el lunes 5 de enero por la noche, en una vivienda del barrio Campo de Batalla, en Carpintería, y tuvo como protagonistas a efectivos de la Comisaría 7ª y personal de salud del Hospital de Pocito. A una semana del hecho, la familia de la pequeña tomó contacto con este diario para contar el heroico accionar de los integrantes de la fuerza de seguridad y del hospital departamental.

Emily Aixa se encontraba en su habitación cuando, al sentarse en la cama, sintió la picadura del alacrán en una de sus piernas. La menor comenzó a gritar y su padre advirtió la presencia del arácnido, que logró escapar. En ese momento, su madre, María Celeste Pons, no estaba en el domicilio porque se encontraba trabajando.

Al ser alertada por teléfono, la mujer intentó activar el sistema de emergencias y, ante la urgencia del cuadro, el padre decidió trasladar a la niña en moto hacia el hospital. Sin embargo, el vehículo sufrió una falla mecánica en el trayecto, lo que agravó la situación.

En medio de la desesperación, Pons se cruzó con policías motorizados en el puesto del cruce de los Andes y pidió ayuda. Minutos después, se sumó la camioneta de la Comisaría 7ª, al mando del cabo primero Federico Heredia y la agente Jesica Flores, quienes coordinaron el operativo junto a las motorizadas y la ambulancia del 107.

“Gracias a ellos que me acudieron a auxiliar a mi nena, a mi esposo y a mí porque yo no sabía qué hacer”, relató la madre a Tiempo de San Juan, al recordar el momento en que los efectivos escoltaron a la ambulancia y garantizaron el arribo rápido al hospital.

La niña fue asistida de urgencia en el Hospital de Pocito, donde recibió suero y el antiveneno correspondiente. Según le explicaron los médicos a la familia, el tiempo de respuesta fue clave para evitar consecuencias más graves. Emily permaneció internada en observación durante la noche y fue dada de alta a la mañana siguiente.

Horas después, la menor volvió a presentar síntomas, entre ellos fuertes dolores corporales y falta de fuerza en la pierna afectada, por lo que regresó al hospital. Tras nuevos estudios, los profesionales detectaron valores elevados en los glóbulos blancos y la mantuvieron nuevamente en observación hasta estabilizarla.

Actualmente, la niña se encuentra en buen estado de salud y continúa con controles médicos. La familia destacó el accionar policial, del personal de enfermería y de los médicos que intervinieron en ambas atenciones.

“Nos dieron una grandísima mano para poder llegar a tiempo al hospital con la nena”, expresó Ponse, quien además pidió extremar los cuidados en zonas rurales, incluso en viviendas limpias y ordenadas, debido a la presencia frecuente de alacranes en la zona de Carpintería.