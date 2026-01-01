Mordidas y picaduras: los "bichos" que encabezan las atenciones médicas por envenenamiento en San Juan

En los últimos días se hicieron públicos nuevos casos de picaduras de alacrán en la provincia de San Juan . La época estival es, por excelencia, el período del año con mayor actividad de alacranes, arañas y víboras , especies que pueden provocar accidentes potencialmente riesgosos para la salud humana .

En este contexto, desde el área de Zoonosis del Ministerio de Salud confirmaron a Tiempo de San Juan que el número global de casos de envenenamiento registrados en los últimos tres años asciende a 310 episodios , contabilizados hasta el mes de noviembre de 2025 .

Al analizar los datos oficiales, se observa una marcada caída en términos generales. En 2023 se registraron 157 casos, en 2024 la cifra descendió a 85, y en lo que va de 2025 se contabilizan 68 episodios, aunque el número aún no está cerrado debido a que resta computar el mes de diciembre.

Esta tendencia decreciente podría indicar una mayor efectividad de las medidas de control y prevención implementadas. Sin embargo, el protagonismo de algunas especies venenosas se mantiene, por lo que las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de permanecer prevenidos e informados.

En una síntesis del panorama epidemiológico de picaduras y mordeduras con riesgo de envenenamiento, se detalla cuáles son los eventos que lideran las intervenciones médicas en San Juan. Desde el Ministerio de Salud destacaron además que no se registran muertes asociadas a este tipo de incidentes.

Alacranes (Alacranismo)

El alacranismo encabeza la lista de los eventos de mayor relevancia sanitaria en la provincia. Desde el área de Salud ponen especial énfasis en la prevención, principalmente en los departamentos de Caucete, Chimbas, Capital y Santa Lucía, sobre todo en los períodos estacionales de mayor riesgo, puntualmente antes y después del invierno.

En lo que va de 2025 se presentaron 30 casos, sin contabilizar diciembre, mientras que en 2024 se registraron 51. El año más crítico fue 2023, con 105 episodios. En conjunto, el alacranismo representa 183 de los 310 casos registrados en los últimos tres años.

Este tipo de envenenamiento afecta a un amplio espectro de la población, con edades que van desde los 2 hasta los 89 años, y una edad media de 33 años.

Desde Zoonosis recordaron que, ante la posibilidad de capturar el ejemplar, los escorpiones pueden ser llevados al Centro Cívico, tercer piso, núcleo 2, donde funciona el área. Allí son enviados posteriormente al Instituto Malbrán para la elaboración de sueros antiveneno.

Arañas (Araneísmo)

El araneísmo, o envenenamiento por arañas, constituye la segunda causa de incidentes en la provincia. En San Juan revisten importancia dos géneros: el loxoscelismo y el latrodectismo, con un número de casos casi idéntico, pero con patrones de distribución y hábitats diferentes.

Loxoscelismo

Loxosceles es un género de arañas de la familia Sicariidae, altamente venenosas y con amplia distribución mundial. Loxosceles laeta, la de mayor presencia en Sudamérica, es considerada la más tóxica y peligrosa. Popularmente se las conoce como “arañas del rincón” o “arañas violinistas”.

Desde 2023 se acumulan 55 casos: 24 en ese año, 14 en 2024 y 17 en los primeros once meses de 2025. Los principales departamentos donde se registraron los episodios son Jáchal, Capital y Chimbas.

No se observa un patrón estacional claro, ya que los casos se reportan de manera constante durante todo el año. La edad media de las personas afectadas es de 33 años, con un rango que va de 1 a 76 años, aunque el 75% de los casos ocurrió en personas de 46 años o más.

Latrodectismo

El latrodectismo es el cuadro clínico producido por la mordedura de arañas del género Latrodectus, conocidas como “viudas negras”. Se caracteriza por dolor intenso, rigidez muscular, calambres, sudoración, náuseas y otros síntomas sistémicos, debido a la potente neurotoxina alfa-latrotoxina que afecta el sistema nervioso. A pesar de ello, la mortalidad es baja y el pronóstico suele ser favorable con tratamiento adecuado.

Desde 2023 se registraron 53 casos: 21 en 2023, 15 en 2024 y 17 en lo que va de 2025. Los departamentos más afectados son Sarmiento, Pocito, Jáchal y Albardón.

Al igual que en el loxoscelismo, no se observa una estacionalidad marcada. La edad promedio de los pacientes es de 31 años y el 25% de los afectados tenía 25 años o menos.

Serpientes (Ofidismo)

El ofidismo, correspondiente a la mordedura de serpientes, es un evento menos frecuente, pero de alta peligrosidad, lo que requiere vigilancia constante. Desde 2023 se registraron accidentes con tres especies distintas: yarará (Bothrops), cascabel (Crotalus) y coral (Micrurus).

Para su abordaje resulta fundamental la capacitación del personal de salud y la disponibilidad de sueros antiofídicos en toda la provincia.

En el caso de la yarará, se contabilizaron 14 casos desde 2023: seis ese año, cinco en 2024 y tres en lo que va de 2025. En 2023 se registró un único caso de mordedura de cascabel, mientras que en 2025 se notificó un caso de mordedura de coral.

Según destacaron las autoridades sanitarias, los incidentes de ofidismo suelen involucrar a pacientes jóvenes y se presentan de manera distribuida en todo el territorio provincial. Por ese motivo, se remarcó la importancia de contar con sueros antiveneno en hospitales de referencia como el Hospital Marcial Quiroga y el Hospital Rawson, además de los principales centros de salud de los departamentos alejados.