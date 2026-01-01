jueves 1 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Buen balance

Las reservas turísticas en San Juan crecieron hasta un 50% en plataformas internacionales

Un informe de la plataforma global Civitatis reveló un marcado aumento en las excursiones por destinos sanjuaninos durante 2025, con Jáchal, Rodeo, Pismanta e Ischigualasto entre los más elegidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
turismo en san juan

San Juan consolida su posicionamiento como destino turístico destacado a nivel internacional. Así lo refleja un reciente informe elaborado por Civitatis, la plataforma española líder mundial en venta de excursiones y visitas guiadas en español, que cuenta con más de 40 millones de usuarios en todo el mundo.

Lee además
Extienden validez de los pases de transporte en los colectivos de la Red Tulum para personas con discapacidad.
Atención

Desde este jueves, comenzó a regir el nuevo precio del colectivo en San Juan
calor sofocante y tormentas en el inicio del ano: san juan bajo alerta amarilla
SMN

Calor sofocante y tormentas en el inicio del año: San Juan bajo alerta amarilla

De acuerdo con el relevamiento, durante el 2025 las reservas de actividades turísticas en San Juan registraron un marcado crecimiento en comparación con 2024. El dato más sobresaliente fue el incremento de más del 50% en la demanda de la excursión que recorre Jáchal, Rodeo y Pismanta, convirtiéndose en la experiencia más elegida dentro de la plataforma.

En segundo lugar, se ubicó el tour por las quebradas y diques de San Juan, con un aumento cercano al 30%, mientras que la tradicional visita al Parque Provincial Ischigualasto —uno de los íconos turísticos de la provincia— creció un 27,7%. También se destacaron otras propuestas locales como la excursión al Valle de Calingasta, que tuvo un alza del 10%, y los recorridos por viñedos y bodegas sanjuaninas.

Civitatis, que ofrece más de 95.000 actividades en 4.200 destinos de 160 países, remarcó además un alto nivel de satisfacción entre quienes visitaron la provincia. El 69,23% de las valoraciones recibidas en las experiencias realizadas en San Juan alcanzaron la máxima calificación de cinco puntos sobre cinco, un indicador que refuerza la calidad de la oferta turística local.

El informe también aportó datos sobre el perfil de los visitantes. Durante 2025, el grupo mayoritario estuvo conformado por viajeros solos, que representaron el 61% del total, seguidos por quienes viajaron en familia (22%) y las parejas (13%). En cuanto al origen de los turistas, la mayoría fueron argentinos, aunque también se registró una importante presencia de brasileños, chilenos, uruguayos y españoles

Seguí leyendo

Año Nuevo con movimiento: dos sismos marcaron el inicio del 2026 en San Juan

Natalia, de Los Berros, es la primera bebé del 2026

Qué fue lo más difícil del 2025 y qué esperan los sanjuaninos para el año próximo

Talleres de Teatro del IOPPS 2026: ¿Y si este verano encontrás al actor que llevás dentro?

Pizza brasileña en San Juan: amasada por una pareja emprendedora, en una casita de Trinidad

Unos 130 voluntarios cuidan enfermos terminales, personas en soledad, y se necesitan más colaboradores

Los deseos del 2026 de los sanjuaninos

El histórico mayordomo de la Corte se jubiló tras más de tres décadas al servicio de la Justicia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Falleció un bebé que cayó de un balcón
Emoción de madrugada

Natalia, de Los Berros, es la primera bebé del 2026

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Quedaron a pie

Vinieron a San Juan a despedir el año y les robaron su auto Mercedes Benz

Por la nena que murió en el Hospital Rawson, radican la denuncia por mala praxis y dos profesionales quedarían bajo la lupa
Grave

Por la nena que murió en el Hospital Rawson, radican la denuncia por mala praxis y dos profesionales quedarían bajo la lupa

Perdió una pierna tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Rawson: el acusado, condenado
Justicia

Perdió una pierna tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Rawson: el acusado, condenado

Pizza brasileña en San Juan: amasada por una pareja emprendedora, en una casita de Trinidad video
Resiliencia

Pizza brasileña en San Juan: amasada por una pareja emprendedora, en una casita de Trinidad

Así quedó el auto que ardió.
Siniestro

Alarma y caos en Pocito por un auto que terminó envuelto en llamas

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
El peor comienzo del año

Recibió el 2026 en otra casa y cuando volvió a la suya, en Concepción, la encontró desvalijada

Por Redacción Tiempo de San Juan
Nahuel Flores, el sanjuanino que encontró en el fisicoculturismo una forma de vida
Sueño de llegar

Nahuel Flores, el sanjuanino que encontró en el fisicoculturismo una forma de vida

Calor sofocante y tormentas en el inicio del año: San Juan bajo alerta amarilla
SMN

Calor sofocante y tormentas en el inicio del año: San Juan bajo alerta amarilla

Milei quedó segundo en un ranking global de líderes y el Gobierno celebró el reconocimiento
Reconocimiento internacional

Milei quedó segundo en un ranking global de líderes y el Gobierno celebró el reconocimiento

Extienden validez de los pases de transporte en los colectivos de la Red Tulum para personas con discapacidad.
Atención

Desde este jueves, comenzó a regir el nuevo precio del colectivo en San Juan