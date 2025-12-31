Talleres de Teatro del IOPPS 2026: ¿Y si este verano encontrás al actor que llevás dentro?

Los Talleres de Teatro del IOPPS son un clásico para disfrutar en verano.

Cuando el calor sanjuanino aprieta y la rutina de enero parece estancarse, aparece una alternativa que invita a sacudir el cuerpo y la mente. Una vez más, como ya es costumbre en la agenda cultural de la provincia, el Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales (IOPPS) abre sus puertas para una nueva edición de sus clásicos Talleres de Teatro de Verano. Bajo la conducción del reconocido director teatral Marcelo Villanueva-Meyer , la propuesta para este 2026 promete ser el refugio ideal para quienes buscan transformar sus noches en una experiencia creativa, divertida y liberadora.

La premisa es simple pero potente: no hace falta ser un profesional ni tener aspiraciones de alfombra roja para subirse al escenario. La invitación está abierta a toda la comunidad, con un enfoque que prioriza el juego, el autodescubrimiento y, sobre todo, la posibilidad de romper con la timidez.

Los talleres del IOPPS se han consolidado como un espacio de referencia en San Juan. En palabras de su director, Marcelo Villanueva-Meyer: "Estos talleres ya son un clásico en el verano de San Juan y están destinado a jóvenes y adultos, a partir de los 13 años en adelante, todos mezclados". Esta diversidad generacional es, precisamente, uno de los sellos distintivos de la propuesta, permitiendo que adolescentes y adultos compartan un código común a través del arte dramático.

La estructura de los cursos está pensada para ser intensiva pero accesible. "El objetivo es aprovechar que las personas que durante el año no pueden realizar un taller de larga duración aprovechen. La idea es que en estos talleres cortos, de siete encuentros, el participante pueda emparentarse, conocer y descubrir el mundo del teatro y sus técnicas", explicó el director.

Una propuesta para cada perfil en el IOPPS

La grilla de este año ha sido diseñada para cubrir distintos intereses y niveles de experiencia, asegurando que tanto el que nunca pisó un escenario como el que ya tiene tablas encuentre su lugar.

Para principiantes (Sin experiencia previa):

Taller de Teatro: El espacio fundamental para conocer las bases de la interpretación. Se dicta los lunes de 21:00 a 23:00.

Taller de Improvisación Teatral: Ideal para quienes buscan agilidad mental y espontaneidad. Se dicta los miércoles de 21:00 a 23:00.

Taller de Clown: Un viaje hacia el humor propio y la vulnerabilidad lúdica. Se dicta los jueves de 21:00 a 23:00.

Para iniciados (Con experiencia previa):

Taller de Entrenamiento Actoral: Un espacio de perfeccionamiento técnico y profundización de herramientas. Se dicta los martes de 21:00 a 23:00.

Más allá de la formación técnica, Villanueva-Meyer destaca el componente humano y recreativo de esta experiencia. "Es una oportunidad para disfrutar de un verano distinto, en el que más allá de realizar las actividades típicas y divertidas, también se tenga la posibilidad de aprender este noble arte y en una de esas quién te dice que descubran su lado creativo y lo potencien durante el tiempo que duran los talleres".

Coordenadas y detalles

La cita inicial será el lunes 12 de enero en la emblemática ‘Salita Chica’ del IOPPS, ubicada en Pedro Echagüe 475 oeste. El ciclo consta de siete encuentros distribuidos entre los meses de enero y febrero, el tiempo justo para transitar un proceso de aprendizaje significativo sin las presiones del resto del año.

Los talleres tienen un costo mensual de $30.000, con una inscripción única de $15.000. Aquellos interesados en asegurar su lugar u obtener más información pueden comunicarse directamente al teléfono 2644438416.