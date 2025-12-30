martes 30 de diciembre 2025

Salud pública

El Hospital Marcial Quiroga fue reconocido a nivel nacional por sus buenas prácticas en higiene de manos

La institución sanjuanina obtuvo la acreditación del Programa Orange Argentina, que destaca el trabajo sostenido del Comité de Control de Infecciones en la prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Hospital Marcial Quiroga sumó un nuevo reconocimiento a su trayectoria en el sistema sanitario provincial al ser acreditado por el Programa Orange Argentina, una iniciativa nacional impulsada por la Asociación Argentina de Enfermeros en Control de Infecciones (ADECI) que certifica a las instituciones comprometidas con la implementación de buenas prácticas en higiene de manos.

La distinción fue otorgada tras una evaluación integral que permitió al nosocomio alcanzar el puntaje requerido, validando el trabajo que lleva adelante el Comité de Control de Infecciones del Servicio de Infectología. De este modo, el hospital se posiciona como una institución de referencia a nivel nacional en la promoción de una estrategia clave para la seguridad del paciente y la calidad de atención.

Desde la entidad destacaron que la higiene de manos es una de las herramientas más efectivas para prevenir las infecciones asociadas al cuidado de la salud, por lo que su correcta implementación resulta prioritaria en todos los niveles del sistema sanitario. En ese sentido, el Programa Orange Argentina busca fortalecer los procesos institucionales mediante ciclos de mejora continua, promoviendo estándares de calidad y seguridad en establecimientos de todo el país.

image
Foto gentileza Prensa Hospital Marcial Quiroga

“El trabajo que realizamos apunta a promover la mejora continua en la práctica de la higiene de manos, a través de estrategias de autoevaluación y retroalimentación centradas en la técnica, los momentos claves y los tiempos adecuados para su correcta ejecución”, señalaron desde el Comité de Control de Infecciones. Además, remarcaron que el objetivo es fortalecer la adherencia a esta práctica esencial y consolidar una cultura institucional basada en la seguridad y el bienestar de la comunidad.

La acreditación también reconoce el liderazgo y la responsabilidad institucional del Hospital Marcial Quiroga, así como el trabajo sostenido de su equipo de salud en la protección de la salud pública. Entre los logros alcanzados se destaca la capacitación y certificación de profesionales de distintas especialidades, garantizando que cuenten con los conocimientos y competencias necesarias en epidemiología y control de infecciones.

En este marco, ADECI cumple un rol central, ya que es la única entidad del país que otorga la Certificación Profesional en Epidemiología en Control de Infecciones a licenciados en Enfermería y a otros integrantes del equipo de salud que cumplen con los requisitos establecidos. La evaluación previa incluyó tanto la validación de conocimientos teóricos como el desempeño profesional en las distintas áreas de competencia.

Con esta acreditación, el Hospital Marcial Quiroga reafirma su compromiso con las políticas públicas de salud, la seguridad del paciente y la mejora continua de la calidad asistencial, en línea con los lineamientos nacionales en materia de prevención y control de infecciones.

